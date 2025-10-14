به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان علیخانی اظهار داشت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دیواندره پس از طی مراحل قانونی، اراضی ملی داخل منطقه حفاظتشده را که توسط متخلفین تصرف شده بود، از متصرفین خلع ید کرد.
وی با اشاره به قوانین سختگیرانه حاکم بر مناطق حفاظتشده، بیان کرد: هر گونه دخل و تصرف خارج از برنامه در این مناطق ممنوع است، اما متأسفانه بعضی از افراد سودجو، با هدف تصرف منابع ملی و به دلیل عدم آگاهی، باعث تخریب و برهم زدن اکوسیستم بکر مناطق میشوند.
رئیس اداره محیط زیست دیواندره خاطرنشان کرد: این اداره با هر گونه دخل و تصرف در عرصههای طبیعی و انفال به ویژه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان با جدیت کامل برخورد خواهد کرد.
علیخانی هشدار داد: در صورت تکرار و تصرف موارد خلع ید شده، علاوه بر مجازات مقرر قانونی، طبق مواد ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی نیز با تخریبکنندگان و زمینخواران اراضی ملی بهشدت برخورد قانونی خواهد شد.
وی از عموم مردم فهیم و متعهد به حفظ محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تصرف اراضی ملی، شکار و صید، آلودگی محیط زیست و آتشسوزی در محدوده منطقه حفاظتشده چلچمه و سارال، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.
گفتنی است، منطقه چلچمه و سارال با وسعت حدود ۱۰۰ هزار هکتار در سال ۱۳۹۸ به منطقه حفاظتشده ارتقا یافت و زیستگاه اصلی خرس قهوهای و چندین پستاندار، پرنده و خزنده است و با داشتن بیش از ۱۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده، از مهمترین مناطق تحت مدیریت استان کردستان به شمار میآید.
نظر شما