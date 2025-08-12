به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در صنعت حملونقل جادهای، انتخاب یک کامیونت باکیفیت و مقاوم، یکی از مهمترین عوامل موفقیت کسبوکارهای باربری و توزیع کالا است. شرکت بهمن دیزل، با بهرهگیری از تجربه چندین دهه و همکاری با برندهای معتبر جهانی، محصولاتی طراحی و تولید کرده که علاوهبر قدرت و دوام، از فناوریهای روز بهره میبرند و توانستهاند نیازهای متنوع بازار را به خوبی پاسخ دهند.
سری کامیونتهای فورس به عنوان یکی از شاخصترین محصولات این شرکت، با ظرفیتهای متنوع ۳.۸ تن تا ۸ تن، ترکیبی از کارایی بالا، مصرف سوخت بهینه و امکانات رفاهی مناسب را ارائه میکنند.
نمایندگی رسمی بهمن دیزل یعنی دیزلیران، با فراهم کردن خدمات فروش نقدی و اقساطی، تحویل سریع، و پشتیبانی فنی گسترده، فرآیند خرید این کامیونتها را برای مشتریان خود ساده و مطمئن کرده است. در این ریپورتاژ، به معرفی سه مدل پرتقاضای فورس یعنی F۳۸، ۶ تن و ۸ تن میپردازیم و شرایط فروش و ثبتنام آنها را به شما معرفی میکنیم تا بتوانید با دید باز و آگاهانه تصمیم بگیرید.
مشخصات کلی فورس F۳۸
فورس F۳۸ یک کامیونت اقتصادی و جمعوجور برای حملونقل شهری است که در دو نسخه بنزینی و دوگانهسوز (CNG) عرضه میشود. این مدل با موتور ۲ لیتری میتسوبیشی با قدرت حدود ۱۳۹ اسب بخار در نسخه بنزینی و ۱۲۵ اسب بخار در حالت گازسوز، عملکردی قابلقبول در مسیرهای شهری و پرترافیک ارائه میدهد.
با مصرف سوخت پایین و آلایندگی اندک، فورس f۳۸ از استانداردهای زیستمحیطی برخوردار بوده و مناسب حمل بارهای سبک، پخش مویرگی، خدمات درونشهری و پیکهای سازمانی است. شاسی مستحکم، سیستم تعلیق تطبیقپذیر، فرمان هیدرولیک، ترمز ABS و صندلی ارگونومیک، راحتی راننده را در ساعات طولانی کاری تضمین میکند.
در نسخههای جدید، امکاناتی نظیر کولر قوی، سیستم صوتی باکیفیت، داشبورد کاربردی و تهویه مناسب نیز به آن افزوده شده است. به دلیل طراحی ساده اما مهندسیشده، هزینه نگهداری آن پایین بوده و دسترسی به قطعات یدکی آسان است. فورس F۳۸ انتخابی هوشمندانه برای رانندگانی است که بهدنبال تعادل میان قیمت، کارایی و مصرف اقتصادی هستند.
معرفی فورس ۶ تن
کامیونت فورس ۶ تن، یکی از پرفروشترین و متعادلترین مدلهای سری فورس به حساب میآید. این خودرو مجهز به موتور کامینز ISF با توان خروجی ۱۵۵ اسب بخار و استاندارد آلایندگی یورو ۵ است که با گیربکس ۶ سرعته دستی هماهنگ شده تا شتاب و عملکرد مناسبی در مسیرهای شهری و جادهای ارائه دهد.
شاسی قوی، ترمزهای پنوماتیک مجهز به ABS، صندلی فنردار و کابین جادار با عایقبندی مناسب، تجربه رانندگی آرام و ایمنی را برای راننده فراهم میسازند. این مدل با توجه به ظرفیت بار بالا، استهلاک کم و دسترسی گسترده به خدمات پس از فروش، گزینهای مطلوب برای شرکتهای پخش کالا، توزیعکنندگان منطقهای و کسبوکارهای متوسط محسوب میشود.
از ویژگیهای دیگر فورس ۶ تن میتوان به باک بزرگ سوخت، قدرت کشش بالا در مسیرهای سربالایی، چراغهای جلو پرنور و طراحی مدرن آن اشاره کرد. همچنین وجود تهویه مطبوع، نمایشگر دیجیتال، فضای بار مستحکم و شاسی مقاوم از جمله عواملی هستند که باعث افزایش استقبال بازار از این مدل شدهاند.
معرفی مشخصات فورس ۸ تن
فورس ۸ تن به عنوان قدرتمندترین عضو خانواده فورس، برای عملیاتهای سنگینتر و بارهای حجیمتر طراحی شده است. موتور ۳.۸ لیتری کامینز با قدرت ۱۷۰ اسب بخار، به این کامیونت توانایی حمل بار تا سقف ۸ تن را میدهد و در مسیرهای بینشهری، کوهستانی یا مناطق صنعتی عملکردی بدون نقص دارد.
شاسی تقویتشده، ترمزهای قوی با عملکرد دقیق، گیربکس ۶ دنده هماهنگ با موتور و کابین ارتقایافته با صندلی فنری و تهویه قوی، باعث شده این خودرو هم در عملکرد فنی و هم در راحتی راننده نمره خوبی بگیرد.
فورس ۸ تن همچنین به سیستم صوتی، آینههای برقی، کولر، چراغهای مهشکن، سیستم تعلیق مستحکم و مخزن سوخت بزرگ مجهز است. این مدل بهویژه برای ناوگانهای باربری بینشهری، کارخانهها، پخش سراسری و حمل مواد اولیه در حجم زیاد مناسب است.
علاوهبر قدرت و دوام، پشتیبانی گسترده شرکت بهمن دیزل، خدمات پس از فروش مناسب و تأمین قطعات سریع، ارزش خرید این کامیونت را بالا میبرد و خیال خریداران را از سرمایهگذاری بلندمدت راحت میکند.
قیمت کامیونتهای فورس
در بازار پرنوسان خودروی کشور، بهویژه در بخش خودروهای تجاری، اعلام قیمت دقیق و قطعی برای کامیونتها تقریباً غیرممکن است. قیمت نهایی خودروهایی مانند فورس F۳۸، فورس ۶ تن و فورس ۸.۵ تن بسته به زمان خرید، نوسانات نرخ ارز، شرایط تأمین قطعات، تعرفههای وارداتی بهصورت دورهای تغییر میکند.اینرو، آنچه اهمیت دارد، دسترسی به اطلاعات بهروز، معتبر و شفاف درباره قیمت و نحوه فروش این محصولات است.
در حال حاضر، کامیونتهای فورس در گروه گزینههای میانرده و اقتصادی بازار قرار میگیرند که با توجه به ویژگیهایی مانند مصرف سوخت پایین، کیفیت مونتاژ مطلوب و خدمات پس از فروش مناسب، ارزش خرید بالایی دارند. مدل گازسوز F۳۸، بیشتر برای فعالیتهای درونشهری طراحی شده، درحالیکه نسخههای ۶ تن و ۸.۵ تن، انتخابهایی قدرتمندتر و مناسبتر برای حمل بارهای سنگینتر و مسیرهای بینشهری محسوب میشوند.
برای اطلاع از جدیدترین قیمتها، شرایط فروش نقدی و اقساطی، میزان پیشپرداخت، تعداد اقساط، نوع تسهیلات و حتی طرحهای تحویل فوری، میتوانید با مشاوران فروش دیزلیران تماس بگیرید. کارشناسان ما، هم بهصورت تلفنی و هم حضوری، آماده ارائه اطلاعات روز و مشاوره رایگان جهت انتخاب بهترین گزینه برای کسبوکار شما هستند.
ثبتنام آسان و شرایط ویژه خرید کامیونتهای فورس
ثبتنام کامیونتهای فورس F۳۸، فورس ۶ تن و فورس ۸ تن در دیزلیران آغاز شده و فرصت بسیار مناسبی برای خرید خودروهای باکیفیت و اقتصادی به حساب میآید. خرید به صورت نقدی و اقساطی با شرایط متنوع و انعطافپذیر ارائه میشود.
شرایط ثبتنام و فروش به شرح زیر است:
پیشپرداخت: از ۵۰٪ تا ۶۰٪ بسته به مدل
اقساط: ۱۲ تا ۳۶ ماه با نرخ بهره مناسب
تحویل: فوری یا حداکثر تا ۳۰ روز کاری
مدارک مورد نیاز: کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه رانندگی
ثبتنام: آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری
خدمات پس از فروش و گارانتی رسمی بهمن دیزل
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با کارشناسان دیزلیران تماس بگیرید یا از وبسایت رسمی دیدن کنید.
نتیجهگیری
سری کامیونتهای فورس به عنوان یکی از شاخصترین محصولات این شرکت، با ظرفیتهای متنوع ۳.۸ تن تا ۸ تن، ترکیبی از کارایی بالا، مصرف سوخت بهینه، ایمنی مناسب و امکانات رفاهی کاربردی را ارائه میکنند. طراحی ارگونومیک کابین، بهرهگیری از موتورهای قدرتمند و بهرهوری بالا، این سری را به گزینهای ایدهآل برای فعالیت در مسیرهای شهری، بینشهری و حتی جادههای پرچالش تبدیل کرده است.
نمایندگی رسمی بهمن دیزل یعنی دیزلیران، با فراهم کردن خدمات فروش نقدی و اقساطی، تحویل سریع، مشاوره تخصصی، و پشتیبانی فنی گسترده، فرآیند خرید این کامیونتها را برای مشتریان خود ساده، مطمئن و مقرونبهصرفه کرده است.
