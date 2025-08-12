به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای، انتخاب یک کامیونت باکیفیت و مقاوم، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت کسب‌وکارهای باربری و توزیع کالا است. شرکت بهمن دیزل، با بهره‌گیری از تجربه چندین دهه و همکاری با برندهای معتبر جهانی، محصولاتی طراحی و تولید کرده که علاوه‌بر قدرت و دوام، از فناوری‌های روز بهره می‌برند و توانسته‌اند نیازهای متنوع بازار را به خوبی پاسخ دهند.

سری کامیونت‌های فورس به عنوان یکی از شاخص‌ترین محصولات این شرکت، با ظرفیت‌های متنوع ۳.۸ تن تا ۸ تن، ترکیبی از کارایی بالا، مصرف سوخت بهینه و امکانات رفاهی مناسب را ارائه می‌کنند.

نمایندگی رسمی بهمن دیزل یعنی دیزلیران، با فراهم کردن خدمات فروش نقدی و اقساطی، تحویل سریع، و پشتیبانی فنی گسترده، فرآیند خرید این کامیونت‌ها را برای مشتریان خود ساده و مطمئن کرده است. در این ریپورتاژ، به معرفی سه مدل پرتقاضای فورس یعنی F۳۸، ۶ تن و ۸ تن می‌پردازیم و شرایط فروش و ثبت‌نام آنها را به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید با دید باز و آگاهانه تصمیم بگیرید.

مشخصات کلی فورس F۳۸

فورس F۳۸ یک کامیونت اقتصادی و جمع‌وجور برای حمل‌ونقل شهری است که در دو نسخه بنزینی و دوگانه‌سوز (CNG) عرضه می‌شود. این مدل با موتور ۲ لیتری میتسوبیشی با قدرت حدود ۱۳۹ اسب بخار در نسخه بنزینی و ۱۲۵ اسب بخار در حالت گازسوز، عملکردی قابل‌قبول در مسیرهای شهری و پرترافیک ارائه می‌دهد.

با مصرف سوخت پایین و آلایندگی اندک، فورس f۳۸ از استانداردهای زیست‌محیطی برخوردار بوده و مناسب حمل بارهای سبک، پخش مویرگی، خدمات درون‌شهری و پیک‌های سازمانی است. شاسی مستحکم، سیستم تعلیق تطبیق‌پذیر، فرمان هیدرولیک، ترمز ABS و صندلی ارگونومیک، راحتی راننده را در ساعات طولانی کاری تضمین می‌کند.

در نسخه‌های جدید، امکاناتی نظیر کولر قوی، سیستم صوتی باکیفیت، داشبورد کاربردی و تهویه مناسب نیز به آن افزوده شده است. به دلیل طراحی ساده اما مهندسی‌شده، هزینه نگهداری آن پایین بوده و دسترسی به قطعات یدکی آسان است. فورس F۳۸ انتخابی هوشمندانه برای رانندگانی است که به‌دنبال تعادل میان قیمت، کارایی و مصرف اقتصادی هستند.

معرفی فورس ۶ تن

کامیونت فورس ۶ تن، یکی از پرفروش‌ترین و متعادل‌ترین مدل‌های سری فورس به حساب می‌آید. این خودرو مجهز به موتور کامینز ISF با توان خروجی ۱۵۵ اسب بخار و استاندارد آلایندگی یورو ۵ است که با گیربکس ۶ سرعته دستی هماهنگ شده تا شتاب و عملکرد مناسبی در مسیرهای شهری و جاده‌ای ارائه دهد.

شاسی قوی، ترمزهای پنوماتیک مجهز به ABS، صندلی فنردار و کابین جادار با عایق‌بندی مناسب، تجربه رانندگی آرام و ایمنی را برای راننده فراهم می‌سازند. این مدل با توجه به ظرفیت بار بالا، استهلاک کم و دسترسی گسترده به خدمات پس از فروش، گزینه‌ای مطلوب برای شرکت‌های پخش کالا، توزیع‌کنندگان منطقه‌ای و کسب‌وکارهای متوسط محسوب می‌شود.

از ویژگی‌های دیگر فورس ۶ تن می‌توان به باک بزرگ سوخت، قدرت کشش بالا در مسیرهای سربالایی، چراغ‌های جلو پرنور و طراحی مدرن آن اشاره کرد. همچنین وجود تهویه مطبوع، نمایشگر دیجیتال، فضای بار مستحکم و شاسی مقاوم از جمله عواملی هستند که باعث افزایش استقبال بازار از این مدل شده‌اند.

معرفی مشخصات فورس ۸ تن

فورس ۸ تن به عنوان قدرتمندترین عضو خانواده فورس، برای عملیات‌های سنگین‌تر و بارهای حجیم‌تر طراحی شده است. موتور ۳.۸ لیتری کامینز با قدرت ۱۷۰ اسب بخار، به این کامیونت توانایی حمل بار تا سقف ۸ تن را می‌دهد و در مسیرهای بین‌شهری، کوهستانی یا مناطق صنعتی عملکردی بدون نقص دارد.

شاسی تقویت‌شده، ترمزهای قوی با عملکرد دقیق، گیربکس ۶ دنده هماهنگ با موتور و کابین ارتقایافته با صندلی فنری و تهویه قوی، باعث شده این خودرو هم در عملکرد فنی و هم در راحتی راننده نمره خوبی بگیرد.

فورس ۸ تن همچنین به سیستم صوتی، آینه‌های برقی، کولر، چراغ‌های مه‌شکن، سیستم تعلیق مستحکم و مخزن سوخت بزرگ مجهز است. این مدل به‌ویژه برای ناوگان‌های باربری بین‌شهری، کارخانه‌ها، پخش سراسری و حمل مواد اولیه در حجم زیاد مناسب است.

علاوه‌بر قدرت و دوام، پشتیبانی گسترده شرکت بهمن دیزل، خدمات پس از فروش مناسب و تأمین قطعات سریع، ارزش خرید این کامیونت را بالا می‌برد و خیال خریداران را از سرمایه‌گذاری بلندمدت راحت می‌کند.

قیمت کامیونت‌های فورس

در بازار پرنوسان خودروی کشور، به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، اعلام قیمت دقیق و قطعی برای کامیونت‌ها تقریباً غیرممکن است. قیمت نهایی خودروهایی مانند فورس F۳۸، فورس ۶ تن و فورس ۸.۵ تن بسته به زمان خرید، نوسانات نرخ ارز، شرایط تأمین قطعات، تعرفه‌های وارداتی به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کند.این‌رو، آنچه اهمیت دارد، دسترسی به اطلاعات به‌روز، معتبر و شفاف درباره قیمت و نحوه فروش این محصولات است.

در حال حاضر، کامیونت‌های فورس در گروه گزینه‌های میان‌رده و اقتصادی بازار قرار می‌گیرند که با توجه به ویژگی‌هایی مانند مصرف سوخت پایین، کیفیت مونتاژ مطلوب و خدمات پس از فروش مناسب، ارزش خرید بالایی دارند. مدل گازسوز F۳۸، بیشتر برای فعالیت‌های درون‌شهری طراحی شده، درحالی‌که نسخه‌های ۶ تن و ۸.۵ تن، انتخاب‌هایی قدرتمندتر و مناسب‌تر برای حمل بارهای سنگین‌تر و مسیرهای بین‌شهری محسوب می‌شوند.

برای اطلاع از جدیدترین قیمت‌ها، شرایط فروش نقدی و اقساطی، میزان پیش‌پرداخت، تعداد اقساط، نوع تسهیلات و حتی طرح‌های تحویل فوری، می‌توانید با مشاوران فروش دیزلیران تماس بگیرید. کارشناسان ما، هم به‌صورت تلفنی و هم حضوری، آماده ارائه اطلاعات روز و مشاوره رایگان جهت انتخاب بهترین گزینه برای کسب‌وکار شما هستند.

ثبت‌نام آسان و شرایط ویژه خرید کامیونت‌های فورس

ثبت‌نام کامیونت‌های فورس F۳۸، فورس ۶ تن و فورس ۸ تن در دیزلیران آغاز شده و فرصت بسیار مناسبی برای خرید خودروهای باکیفیت و اقتصادی به حساب می‌آید. خرید به صورت نقدی و اقساطی با شرایط متنوع و انعطاف‌پذیر ارائه می‌شود.

شرایط ثبت‌نام و فروش به شرح زیر است:

پیش‌پرداخت: از ۵۰٪ تا ۶۰٪ بسته به مدل

اقساط: ۱۲ تا ۳۶ ماه با نرخ بهره مناسب

تحویل: فوری یا حداکثر تا ۳۰ روز کاری

مدارک مورد نیاز: کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه رانندگی

ثبت‌نام: آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری

خدمات پس از فروش و گارانتی رسمی بهمن دیزل

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با کارشناسان دیزلیران تماس بگیرید یا از وب‌سایت رسمی دیدن کنید.

نتیجه‌گیری

