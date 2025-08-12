۱۸ شعبه بانک در تبریز برچسب بدمصرف خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم فکاری روز سهشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای مدیریت مصرف و پایش میزان استفاده بهینه از انرژی، نزدیک به ۷۰ شعبه بانک در نقاط مختلف تحت پوشش برق تبریز در ساعات غیراداری مورد بررسی قرار گرفتند.
وی افزود: در این پایشها، عملکرد شعب در زمینه رعایت خاموشی تجهیزات غیرضروری، مدیریت سیستمهای سرمایشی و رعایت دستورالعملهای مصرف برق ارزیابی شد.
فکاری ادامه داد: بر اساس نتایج بهدستآمده، ۱۸ شعبه به دلیل بدمصرفی و بیتوجهی به دستورالعملها، مشمول دریافت برچسب هشدار «بدمصرف» شدند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز تأکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و ارتقای فرهنگ صرفهجویی ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: بر اساس دستور معاون محترم دادستان، به مشترکان بدمصرف ابتدا اخطار و برچسب هشدار داده میشود. در صورت بیتوجهی و ادامه روند مصرف ناصحیح، برق این اماکن قطع خواهد شد و تنها پس از اخذ تعهد رسمی، مجدداً وصل میشود.
فکاری خاطرنشان کرد: هدف از این طرح اصلاح الگوی مصرف برق، حفظ پایداری شبکه و عبور کم عارضه از پیک بار تابستان است.
