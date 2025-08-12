  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

۱۸ شعبه بانک در تبریز برچسب بدمصرف خوردند

تبریز-مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز از پایش نزدیک به ۷۰ شعبه بانک در مناطق تحت پوشش این شرکت در ساعات غیراداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم فکاری روز سه‌شنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و پایش میزان استفاده بهینه از انرژی، نزدیک به ۷۰ شعبه بانک در نقاط مختلف تحت پوشش برق تبریز در ساعات غیراداری مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود: در این پایش‌ها، عملکرد شعب در زمینه رعایت خاموشی تجهیزات غیرضروری، مدیریت سیستم‌های سرمایشی و رعایت دستورالعمل‌های مصرف برق ارزیابی شد.

فکاری ادامه داد: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، ۱۸ شعبه به دلیل بدمصرفی و بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها، مشمول دریافت برچسب هشدار «بدمصرف» شدند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز تأکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور معاون محترم دادستان، به مشترکان بدمصرف ابتدا اخطار و برچسب هشدار داده می‌شود. در صورت بی‌توجهی و ادامه روند مصرف ناصحیح، برق این اماکن قطع خواهد شد و تنها پس از اخذ تعهد رسمی، مجدداً وصل می‌شود.

فکاری خاطرنشان کرد: هدف از این طرح اصلاح الگوی مصرف برق، حفظ پایداری شبکه و عبور کم عارضه از پیک بار تابستان است.

