بغداد خطاب به آمریکا: توافق با ایران در چارچوب همکاری دوجانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت عراق در واشنگتن در واکنش به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که عراق یک کشور دارای حاکمیت کامل است و عراق حق دارد طبق مفاد قانون اساسی و قوانین خود، توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهم منعقد کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: عراق تابع سیاست هیچ کشوری نیست و با بسیاری از کشورها روابط دوستی و همکاری دارد.

سفارت عراق در واشنگتن تاکید کرد که توافق امنیتی با ایران در چارچوب همکاری دوجانبه برای حفظ امنیت و کنترل مرزها صورت گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا پیش از این در اظهاراتی مداخله جویانه اعلام کرده بود که واشنگتن از حاکمیت عراق حمایت می‌کند، ولی از طرح‌هایی که عراق را تابع و عامل ایران می‌کند؛ حمایت نمی‌کند.

گفتنی است که روز دوشنبه گذشته تفاهم امنیتی ایران و عراق توسط علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با حضور نخست وزیر عراق به امضا رسید.