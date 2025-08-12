کشف بیش از ۳۴ میلیون قطعه ارز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در تشریح عملکرد قرارگاه اربعین پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ۱۲ روز گذشته با اشاره به اینکه پلیس امنیت اقتصادی با همه توان و ظرفیت خود در راستای اجرای مأموریت‌های اربعین در مرزهای هفت گانه حضوری فعال و هدفمند دارد، بیان داشت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در اربعین سال جاری در مرزهای هفت گانه در استان‌های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی خدمتگزار زائران حسینی هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به رصد و پایش و هماهنگی انتقال بیش از ۷ هزار محموله بار مواکب از مرزهای مختلف بیان داشت: در این مدت علاوه بر هماهنگی با بانک‌های عامل برای استقرار خودپردازها و ساماندهی فروش ارز در مبادی مرزی مقدار ۳۴ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۱۹۷ قطعه انواع ارز از جمله دلار، یورو و دینار به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان کشف و در این زمینه ۳۵ نفر دلال و سوداگر ارز دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه خدمتگزاری به زائران اربعین حسینی از جمله مهمترین مأموریت‌های پلیس در ایام اربعین است، بیان داشت: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مفاسد و جرایم اقتصادی از جمله کالای قاچاق را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.