۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۹

کشف ۷۹۰ تن نهادهای دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق

کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در هفته گذشته کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دو عملیات با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان برآورد کردند.

هموطنان برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی چون احتکار کالا و … را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

فاطمه کریمی

