امیر حاتمی: قاره آفریقا در اولویت سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتشبد رودزاین مافوانیا با حضور در ستاد فرماندهی کل ارتش، با امیر سرلشکر حاتمی دیدار کرد.

امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار ارتشبد رودزاین مافوانیا فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی، با بیان اینکه دو کشور مبتنی بر رویکرد ضد استعماری و ضد استکباری و عدالت خواهانه، دارای اشتراکات فراوان سیاسی به‌ویژه در صحنه‌های بین‌المللی هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی همواره از یکدیگر و از ملت‌های ستمدیده پشتیبانی کرده‌اند و این مسیر برای بازگشت به نظام بین‌الملل بر پایه عدالت و کرامت انسانی باید ادامه یابد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به موضع شجاعانه دولت آفریقای جنوبی در مقابل نسل کشی رژیم صهیونیستی و شکایت بردن از این رژیم به دادگاه بین المللی، این اقدام را شجاعانه دانست که در تاریخ ماندگار خواهد بود.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه امروز مردم مظلوم غزه نیازمند حمایت‌های عملی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هستند، تصریح کرد: متأسفانه با نفوذ آمریکا و برخی قدرت‌های غربی این حمایت‌ها بیشتر لفظی است تا عملی و بر همین اساس نیز جنایات این رژیم با شدت ادامه دارد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران خطاب به فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی، بیان کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا مقررات بین‌المللی را در جریان تجاوز به جمهوری اسلامی ایران نقض کرده و از همه توان خود برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کردند و نه تنها در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند، بلکه شکست آنها در مقابل حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران آنها را وادار به درخواست آتش بس کرد و در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، موضع قاطعانه آفریقای جنوبی در محکومیت رژیم صهیونیستی و آمریکا، شجاعانه و قابل تقدیر است.

امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قاره آفریقا از اولویت برخوردار است و طبیعتاً با رویکرد سیاسی و بین‌المللی نزدیک ۲ کشور، آفریقای جنوبی از جایگاه ویژه برخوردار است.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های دو کشور در روابط و همکاری‌های دوجانبه به خصوص در حوزه‌های نظامی قابل استفاده و توسعه است، اظهار کرد: امیدوارم بتوانیم این ظرفیت‌ها را تبدیل به برنامه‌های عملی برای پیشبرد همکاری‌های مشترک کنیم.

ارتشبد رودزاین مافوانیا، فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با تقدیم پیام و درود خود، وزیر دفاع و رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ملت ایران، بیان کرد: جمهوری آفریقای جنوبی و جمهوری اسلامی ایران دارای اهداف مشترکی هستند؛ ما همواره در کنار مظلومان و بی دفاع‌های جهان می‌ایستیم.

وی ادامه داد: مراتب همدردی خودم را با ملت غزه و فلسطین که در صف توزیع غذا آنان را بمباران می‌کنند، ابراز و آن را محکوم می‌کنم.

فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی با بیان اینکه ما اقدامات رژیم صهیونیستی را در غزه و کرانه باختری که در امتداد سیاست‌های شهرک‌سازی این رژیم است، محکوم می‌کنیم، گفت: به همین دلیل دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری بردیم تا عاملان نسل کشی را به‌سزای اعمالشان برسانیم.

ارتشبد مافوانیا افزود: از دیرباز احترام متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی وجود داشته است و ما خواستار تعمیق روابط در همه عرصه‌ها به‌ویژه روابط دفاعی با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی در خاتمه با اشاره به اهداف سفر خود به تهران گفت: این سفر تنها یک سفر نظامی نیست بلکه پیام سیاسی دارد و در بهترین زمان ممکن انجام شد تا احساسات قلبی خود را به ملت صلح‌طلب ایران ابراز کنیم.