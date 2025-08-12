به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، حجت الاسلام اباذری مسئول فرهنگی ستاد اربعین و رایزن فرهنگی ایران در عراق در همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» با اشاره به آخرین وضعیت روابط علمی ایران و عراق گفت: ما بیش از ۳۰ سال رابطه‌ای با کشور عراق در زمینه علمی و فرهنگی نداشتیم و این مدت باعث شد که جامعه علمی ما روز به روز از هم دورتر شوند.

وی با اشاره به اقدامات وسیع انجام شده برای همگرایی علمی دو کشور، گفت: امروز به لطف خدا ۷۴ دانشگاه ما مورد قبول وزارت آموزش عالی عراق قرار گرفته و ۲۰ دانشگاه ما نیز از دانشجویان کشور عراق بورس پذیرند هستند.

حجت الاسلام اباذری ادامه داد: اولین آماری که داشتیم ۲۳ دانشجوی عراقی بود که در ایران تحصیل می‌کردند، اما هم‌اکنون بیش از ۷۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران داریم که در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنند؛ این رقم رو به افزایش است و جوانان عراقی نیز تمایل دارند که در ایران درس بخوانند.

رایزن فرهنگی ایران در عراق با اشاره به تأسیس شعب دانشگاه‌های ایران در این کشور، گفت: هم اکنون دانشگاه المصطفی در عراق دارای شعبه است و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در کربلا شعبه دارد و بیش از ۵۰ استاد پزشکی در این دانشگاه تدریس می‌کنند؛ همچنین دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران نیز در حال تأسیس شعبه در عراق هستند.

وی اضافه کرد: ما همچنین ۳۰۰ تفاهم نامه علمی میان دو کشور داریم که در صورت اجرایی شدن می‌تواند توانمندی‌های مختلفی را در روابط علمی ایران و عراق ایجاد کند.

حجت الاسلام اباذری در بخش پایانی اظهارات خود با تاکید بر لزوم توجه به معنویت در زیارت اربعین، گفت: در محور خدمات تلاش داریم که وضعیت روز به روز بهتر شود اما تنها گسترش خدمات کافی نیست بلکه بهره برداری معنوی از اربعین نکته مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی هماهنگی و خدمات بی‌نظیر طرف عراقی را یادآورد شد و تصریح کرد: تا کنون هیچ تقاضایی نبوده که ما از مسئولان عراقی درباره اربعین بخواهیم و آنها استجابت نکنند؛ حتی سال گذشته طرف عراقی پذیرفتند که گذرنامه‌های با کمتر از ۶ ماه اعتبار نیز وارد عراق شوند.