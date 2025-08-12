  1. اقتصاد
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

سرمایه‌گذاری ۵۲ همتی در پروژه‌های مسکن شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از قرارداد مشارکت مدنی ساخت ۹۸ هزار واحد مسکونی و سرمایه‌گذاری ۵۲ همت بانک‌ها در حوزه مسکن شهرهای جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ساخت ۹۸ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی در شهرهای جدید با بانک‌ها منعقد شده است، گفت: مجموع ارزش این قراردادها بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان (۵۲ همت) است و این نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه مسکن کشور است.

وی افزود: بانک‌های مسکن، ملت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، تجارت، ملی، صادرات و رفاه کارگران در این پروژه‌ها همکاری دارند.

ملکی همچنین گفت: تا امروز بانک‌ها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: بانک مسکن با پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در تأمین مالی این پروژه‌ها به خود اختصاص داده است.

زهره آقاجانی

