به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ساخت ۹۸ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی در شهرهای جدید با بانکها منعقد شده است، گفت: مجموع ارزش این قراردادها بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان (۵۲ همت) است و این نشاندهنده سرمایهگذاری گسترده در حوزه مسکن کشور است.
وی افزود: بانکهای مسکن، ملت، پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین، تجارت، ملی، صادرات و رفاه کارگران در این پروژهها همکاری دارند.
ملکی همچنین گفت: تا امروز بانکها حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان کرد: بانک مسکن با پرداخت بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در تأمین مالی این پروژهها به خود اختصاص داده است.
