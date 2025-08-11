الحاق ۲۵۰ هکتار به محدوده تفرش برای اجرای نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در دیدار با ولی‌الله بیاتی نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: توقع مردم از مجلس و دولت این است که دست در دست هم بتوانند بخشی از دغدغه‌ها و مشکلات حوزه مسکن را برطرف کنند.

وی در ادامه با اعلام مذاکره برای الحاق ۲۵۰ هکتار زمین به محدوده شهر تفرش گفت: تأمین این اراضی در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تولید مسکن، متناسب با برنامه‌های جمعیتی استان انجام می‌شود.

نبیان افزود: تعیین تکلیف پروژه ۵۰۰ واحدی اقدام ملی، آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از خیران مدرسه‌ساز استان مرکزی از دیگر موارد مورد بررسی بود.

گفتنی است این دیدارها در راستای تعامل دولت و مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و رفع مشکلات حوزه‌های انتخابیه نمایندگان است.