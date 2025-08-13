کاهش ۵۰ میلیون تومانی قیمت هر متر واحد مسکونی در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه املاک تهران امروز (چهارشنبه، ۲۲ مرداد) در نشست خبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ تغییرات خاصی در بازار مسکن رخ نداد اما درآمد مردم به شدت کاهش یافت و در مقابل توان پرداخت اجاره‌بها نیز پایین آمد، گفت: با خروج اتباع که عمدتاً در مناطق جنوبی تهران ساکن بودند، تعداد فایل‌های ملکی در این مناطق افزایش یافت که پیش‌تر متقاضی نداشتند.

گودرزی ادامه داد: صرف‌نظر از کیفیت واحدهای مسکونی، این موضوع بار روانی ایجاد کرده بود. با این حال، باعث شد مالکان بتوانند برای واحدهایی که متقاضی نداشت، بازسازی و تعمیرات انجام دهند و همین واحدها به چرخه بازار بازگشت.

وی افزود: در مناطق جنوبی دیگر شاهد رشد بی‌رویه اجاره‌بها مانند سال‌های گذشته نیستیم. هرچند افزایش وجود دارد، اما وضعیت نسبت به سال‌های قبل مطلوب‌تر است. بر اساس قانون اجاره‌بها و مسکن که ابلاغ شده، سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین و به همه مشاوران املاک ابلاغ شده است تا هیچ قرارداد بالاتر از این میزان ثبت نشود.

رئیس اتحادیه املاک تهران بیان کرد: در صورت عدم رعایت این قانون، مستأجران یا هر شخص ذی‌نفع می‌توانند حتی تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد، شکایت ثبت کرده و موضوع از مسیر تعزیرات پیگیری شود.

به گفته گودرزی؛ براساس گزارش‌ها، حتی در برخی مناطق افزایش نرخ اجاره‌بها کمتر از ۲۰ درصد بوده و در برخی دیگر رقم بالاتری نیز گزارش شده است.

جنگ ۱۲ روزه هیچ اثری بر بازار مسکن نداشت

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر اتفاق خاصی در منطقه نیفتاد که مستقیماً بازار ملک را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که رکود چندساله موجود، همچنان عامل اصلی وضعیت فعلی است.

گودرزی گفت: بر اساس رصد بازرسان اتحادیه در ۲۰ منطقه تهران، کاهش قیمت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد، ۱۰ تا ۵۰ درصد نیز مشاهده شده است. با این حال، خرید و فروش واقعی بسیار محدود بوده و بیشتر اعداد و ارقام مطرح‌شده هنوز در سامانه معاملات ثبت نشده است.

کاهش ۵۰ میلیونی هر متر مسکن در مناطق شمالی تهران

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، در منطقه ۲ واحدهایی که پیش‌تر ۳۸۰ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون با حدود ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شوند که نشان‌دهنده کاهش ۸۰ میلیون تومانی است. در برخی مناطق شمالی، کاهش قیمت بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و در مناطق جنوبی به تناسب کاهش کمتری برای هر واحد مسکونی ثبت شده است.

