به گزارش خبرنگار مهر، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، امروز (سهشنبه، ۲۱ مرداد) در نشست خبری با بیان اینکه در استان تهران، مسئولیت اجرای حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی حمایتی را داریم، گفت: از این میزان، حدود ۳ هزار واحد در قالب پروژههای اقدام ملی از سال ۱۳۹۸ با حضور وزیر وقت آغاز شده و مابقی مربوط به پروژههای نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: تمامی پروژهها فعال هستند و خبر خوش اینکه حدود یکهزار و ۷۰۰ واحد مسکونی حمایتی، عمدتاً از طرح اقدام ملی، در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند. سایر پروژههایی که عمدتاً در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آغاز شدهاند نیز با رفع موانع از جمله تأمین تسهیلات بانکی، فعال بوده و در دست اقدام هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به فعالیتهای معاونت املاک و حقوقی، گفت: این معاونت که شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، در استان تهران بسیار حساس و مهم است؛ زیرا وظیفه اصلی آن حفظ، صیانت، برنامهریزی و بهرهبرداری از اراضی دولتی است که تأمینکننده نیازهای طرحهای حمایتی و سایر پروژههای توسعهای استان محسوب میشود.
وی افزود: علاوه بر این، این معاونت به استعلامات و مراجعات متقاضیان در حوزههای مختلف از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند رسمی و واگذاری زمین برای خدمات عمومی رسیدگی میکند. تنها در ۴ ماهه نخست امسال، ۱۷۲ مورد رفع تصرف بدون حکم قضائی و ۱۰ مورد رفع تصرف بر اساس احکام انجام شده است.
خالقی گفت: در این مدت، اداره حقوقی موفق به اخذ ۲۷۰ رأی حقوقی به نفع دولت شده و تنها ۳۷ رأی علیه دولت صادر شده است که این رقم معادل ۱۲ درصد آرای صادره است و اقدامی ارزشمند به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: این موضوع تکلیف قانونی است و تاکنون یکهزار و ۲۰۰ قرارداد به واجدین شرایط طرح جوانی جمعیت در سراسر استان اعطا شده است. البته تعداد ثبتنامکنندگان و واجدین شرایط بسیار بیشتر است و با محدودیتهایی برای پوشش کامل متقاضیان مواجه هستیم.
تأمین ۲۵۰۰ واحد زمین تأمین در استان تهران
وی افزود: از زمان ابلاغ قانون تاکنون، ۳۵ هزار نفر در استان تهران ثبتنام کردهاند که بخش زیادی از آنها پالایش شدهاند. از این تعداد، یکهزار و ۲۰۰ قرارداد منعقد و زمین برای ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تأمین شده است. بخشی از این زمینها توسط اداره کل راه و شهرسازی و بخشی نیز باید بر اساس دستورالعمل توسط بنیاد مسکن تأمین شود. همچنین شرکت عمران شهرهای جدید در این زمینه همکاری دارد.
بنیاد مسکن هنوز زمین تأمین نکرده است
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: زمینهای واگذار شده به صورت بالمناصفه (به طور مساوی) به زوجین اعطا میشود. تاکنون بنیاد مسکن زمین تأمین نکرده اما در حال تلاش است و ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد زمین فعلاً توسط اداره کل راه و شهرسازی فراهم شده است.
۴۳ هزار نفر در نهضت ملی مسکن تأیید نهایی شدند
وی با اشاره به آمار ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن گفت: تاکنون در استان تهران ۵۶۴ هزار نفر ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۴۳ هزار نفر تأیید نهایی شدهاند. همچنین ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح حساب انجام دادهاند و ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر، آورده بالای ۴۰ میلیون تومان به حساب خود واریز کردهاند که این مبلغ، مبنای تأمین مسکن آنان خواهد بود.
خالقی افزود: در دولت چهاردهم، بخشی از پروژههای اقدام ملی مراحل پایانی خود را میگذراند و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری برسد، اما در نهضت ملی مشارکت متقاضیان کمتر از حد انتظار بوده و این موضوع باعث تأخیر در تکمیل پروژهها شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بیان کرد: میانگین سهم آورده متقاضیان در طرحهای حمایتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است اما تاکنون در حدود ۱۰ هزار واحد در نهضت ملی استان، میانگین واریزی هر متقاضی ۳۵۰ میلیون تومان بوده است. این اختلاف موجب شده تا روند اجرا با کندی مواجه شود. با این حال، تلاش شده است از طریق دریافت تسهیلات بانکی و همکاری سازندگان، پروژهها حفظ و ادامه یابند.
وی گفت: قراردادهای منعقد شده فیکس نیستند و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم، پروژهها مشمول مابهالتفاوت و تعدیل هستند که شاخصهای آن دورهای ابلاغ میشود و پیشبینی دقیق مبلغ نهایی برای متقاضیان امکانپذیر نیست.
خالقی بیان کرد: در شرایط کنونی با مشکل جدی کمبود منابع آب و برق مواجه هستیم. در دهه ۷۰، بین سالهای ۷۵ تا ابلاغیه دولت در سال ۸۱، طرح مجموعه شهری تهران تصویب و ابلاغ شد که سهم جمعیتی استان تهران و البرز آن زمان را حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کل ۱۰۱ میلیون نفری در نظر گرفته بود. اما اکنون، بدون سرشماری رسمی طی سالهای اخیر، تخمین زده میشود جمعیت این دو استان به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رسیده است.
وی افزود: این افزایش جمعیت فشار بسیار زیادی بر منابع زیرزمینی و زیرساختها وارد کرده است. برای نمونه، در کرج بارگذاری جمعیت ۱۹ برابر توان اکولوژیک کلانشهر است و در استان تهران این نسبت به ۲۹ برابر ظرفیت اکولوژیکی رسیده است. این مسئله باعث بروز مشکلاتی نظیر فرو نشست زمین در برخی از مناطق جنوبی استان شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: با توجه به این شرایط، به نظر میرسد افزایش بارگذاری جمعیت در استان تهران دیگر به صلاح نباشد و باید تمرکز بر ارائه خدمات مطلوب به جمعیت موجود باشد. از این رو، بازگشایی سایت ثبتنام مجدد مسکن از نظر علمی، منطقی و کارشناسی توصیه نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیز هست؛ برنامه فعلی تکمیل واحدهای نیمهتمام و تأمین مسکن برای فاقدین از راههای کمهزینه و کارآمد مانند نوسازی بافتهای فرسوده است.
خالقی در پایان تاکید کرد: باز شدن سایت ثبتنام مجدد مسکن، فعلاً در دستور کار نیست.
