ادارات آذربایجان شرقی روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: این تصمیم به دلیل گرمای شدید هوا و کمبود بارش‌ها و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

ظفر محمدی گفت: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد تعطیل خواهند بود و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد؛ همچنین فعالیت مراکز خدمات رسان و درمانی فردا برقرار است.

وی از مردم عزیز درخواست کرد در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.