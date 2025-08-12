  1. استانها
ادارات آذربایجان شرقی روز چهارشنبه ۲۲ مرداد تعطیل اعلام شد

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تعطیلی ادارات استان در روز چهارشنبه بیست ودوم مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اعلام این خبر گفت: این تصمیم به دلیل گرمای شدید هوا و کمبود بارش‌ها و مدیریت بهینه مصرف انرژی اتخاذ شده است.

ظفر محمدی گفت: با توجه به مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد تعطیل خواهند بود و شعب منتخب بانک‌ها با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد؛ همچنین فعالیت مراکز خدمات رسان و درمانی فردا برقرار است.

وی از مردم عزیز درخواست کرد در مصرف آب و برق نهایت صرفه جویی را داشته باشند.

