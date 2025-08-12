ایمن سازی پاساژ شانزلیزه تهران تا شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در نشست خبری اعلام کرد: پاساژ شانزلیزه دارای ۳۶۰ سرقفلی است و درجه ایمنی این ساختمان «D» ارزیابی شده که به معنای لزوم تخریب آن است.

وی گفت: بیش از ۶۰ درصد مشکلات ناایمنی این ساختمان تاکنون برطرف شده، اما متأسفانه همکاری لازم بین سرقفلی‌داران و مالکان وجود ندارد. تمام هزینه‌ها را مالکان پرداخت کرده‌اند و سرقفلی‌داران هیچ تعهدی در این زمینه ندارند و حتی اجازه و شارژ ماهانه خود را نیز نمی‌پردازند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران افزود: ما موظف هستیم برای این پاساژ نیوجرسی نصب کنیم، اما تلاش کرده‌ایم تا حد امکان جلوی ساختمان مانع قرار ندهیم و بیشتر به تذکر بسنده کنیم. با این حال، نصب نیوجرسی در مقابل پاساژها برای حفظ ایمنی تردد مردم الزامی است.

کاظمی قمی با تأکید بر اینکه این موضوع در حوزه وظایف مستقیم شهرداری نیست، توضیح داد: طبق قانونی که مجلس تصویب کرده، طرف حساب ما در موضوع ایمنی ساختمان‌ها مالکان هستند. ما با ساختمان‌هایی مواجهیم که بین مالکان و سرقفلی‌داران اختلاف شدید وجود دارد و شهرداری در این زمینه عملاً نمی‌تواند دخالت کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پاساژ شانزلیزه گفت: برای این پاساژ تاکنون دو جلسه برگزار شده است؛ جلسه اول با مالکان و جلسه دوم با سرقفلی‌داران بوده است. با این حال، مالکان بودند که تمام هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند و حتی شارژ ماهانه نیز از سوی سرقفلی‌داران پرداخت نمی‌شود. هر اقدامی که تاکنون انجام شده، توسط مالکان بوده است.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: این موضوع اساساً یک مسأله خصوصی بین مالکان و سرقفلی‌داران است. پیش‌بینی ما این است که تا شهریورماه، حدود ۹۰ درصد ناایمنی پاساژ شانزلیزه برطرف شود.

