به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمایت میرزاده؛ رئیس ستاد سیوهشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور امروز در نخستین روز برگزاری این اجلاس در اردوگاه شهید باهنر تهران، اظهار کرد: این اجلاس با دیدار وزیر آموزش و پرورش و برخی از اعضای ستاد برگزاری با آیتالله جوادی آملی آغاز شد.
وی افزود: اجلاس رؤسای آموزش و پرورش به پیشنهاد شهید رجایی در سال ۱۳۵۹ پایهگذاری شد و از سال ۱۳۶۱ بهطور رسمی آغاز به کار کرد. از آن زمان تاکنون این اجلاس هر سال برگزار شده و تنها در ۶ سال به دلیل شیوع کرونا و همچنین سال گذشته به دلیل تغییر دولتها متوقف شد. امسال نیز این اجلاس در شرایط خاص با هدف ایجاد درک درست رؤسای آموزش و پرورش از مهمترین سیاستهای وزارتخانه برگزار میشود.
میرزاده با اشاره به رویکرد اصلی اجلاس سیوهشتم تصریح کرد: دو اصل کلیدی «ارتقای کیفیت آموزش» و «عدالت آموزشی» محور برنامههای این اجلاس است. ارتقای کیفیت آموزش شامل عبور از نظام تستمحور، تأکید بر یادگیری عمیق، مهارتمحوری، پرورش تفکر و همچنین توجه به گروهبندی صحیح دانشآموزان و معلمان است.
وی گفت: برای برگزاری این اجلاس چهار کمیته شامل برنامهریزی، محتوا و اجرا، ارزیابی، تبلیغات و دبیرخانه به مدت چهار ماه فعال بودهاند.
رئیس اجلاس سیوهشتم تأکید کرد: این اجلاس در مدت دو روز از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر با حضور یکهزار نفر از مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور و با حضور برخی مسئولان عالیرتبه از جمله رئیسجمهور برگزار میشود.
