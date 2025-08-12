به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با حضور در معاونت تربیتبدنی و سلامت با محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش، دیدار و درباره اهداف و اجرای برنامههای مشترک دو حوزه گفتگو کرد.
در این دیدار که با همراهی و حضور دیگر مدیران دو حوزه نیز همراه بود، یاوری خواستار پیوستگی بیشتر میان سمپاد و معاونت تربیتبدنی و سلامت شد و بر توجه ویژه به فعالیتهای بدنی این بخش از دانشآموزان در برنامههای مشترک دو معاونت تاکید کرد.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همچنین به موضوع سلامت دانشآموزان سمپادی پرداخت و گفت: شاید این موضوع قدری مغفول واقع شده است اما باید با جلسات مشترک و توجهی که همواره معاونت تربیتبدنی و سلامت به حوزه سمپاد داشته، برای آن راهکار ایجاد کرد.
محمد جعفری نیز ظرفیت سمپاد را مهم و قابل اعتنا در توسعه علمی، فناوری و اقتصادی کشور خواند و گفت: قطعاً موضوعات مورد توجه هر دو حوزه در قالب تفاهمنامهای اجرایی در دستور کار قرار میگیرد تا در دل رویدادها و برنامههای معاونت تربیتبدنی و سلامت اتفاقات خوبی برای این بخش از دانشآموزان نیز شکل بگیرد.
