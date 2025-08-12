شناسایی ۲۳ هزار نفر بازمانده از تحصیل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صمیمی دوشنبه شب در گفت و گوی خبری با اشاره به شناسایی ۲۳ هزار بازمانده از تحصیل در استان، گفت: از این تعداد دو هزار نفر مربوط به مقطع ابتدایی، نزدیک به هفت هزار نفر مربوط به مقطع اول متوسطه و نزدیک به ۱۷ هزار نفر مربوط به دوم متوسطه هستند.

وی با اشاره به وجود ۲۷۰ مدرسه کانکسی و سنگی در استان، گفت: از این تعداد مدرسه، عملیات احداث ۶۰ مدرسه بالای ۱۰ نفر دانش آموز آغاز شده که ۴۰ مدرسه به اتمام رسیده و ۲۰ مدرسه نیز تا پایان مهر تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

صمیمی درباره اجرای طرح عجمیان در مدارس استان نیز اظهار کرد: مقرر بود امسال دو هزار و ۳۰۰ کلاس درس رنگ‌آمیزی شود اما در اجرای این طرح عقب هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به ثبت نام کتب درسی افزود: تاکنون در مقطع ابتدایی ۹۰ درصد، در دوره اول متوسطه ۸۰ درصد و در دوره دوم متوسطه ۶۰ درصد دانش آموزان برای دریافت کتب درسی ثبت نام کردند.

صمیمی با اشاره به واگذاری مدرسه ۲۲ بهمن به میراث فرهنگی استان در دوران تصدی استاندار پیشین، گفت: علاوه بر تلاش برای بازپس گیری فضاهای متعلق به آموزش و پرورش که در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار گرفته به جد پیگیریم مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن ارومیه بار دیگر به تحت مدیریت آموزش و پرورش استان باز گردد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان، نقش خبرنگاران را همانند نقش معلمان مؤثر در هدایت اندیشه‌ها دانست و گفت: رسانه نقش بی بدیلی در توسعه داشته و همانند نظام تعلیم و تربیت می‌تواند جامعه را به سمت پیشرفت هدایت کند.

صمیمی با بیان اینکه قلم در نشر امر به معروف و نهی از منکر جامعه مؤثر است، افزود: خبرنگاران با قلم خود می‌تواند منعکس کننده آرمان‌های جامعه باشند.

وی تاکید کرد: در جنگ دوازده‌روزه اخیر، اگر رسانه‌ها همراه مردم و آگاهی بخش نبودند بی‌تردید تبعات بسیار ناگواری را در جامعه شاهد می‌بودیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به کمبود هشت هزار کلاس درس در استان، گفت: برای جبران این میزان کمبود کلاس درس به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

صمیمی با اشاره به اینکه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و کیفیت آموزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دنبال می‌شود، گفت: عملیات اجرایی ۲۷۱ پروژه آموزشی با هزار و ۷۰۰ کلاس درس در استان آغاز شده تا بهمن امسال به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میانگین فضای آموزشی استان سه متر و ۸۶ سانتی متر است، گفت: در میانگین فضای آموزشی استان نسبت به میانگین کشور، یک متر و ۴۰ سانتی متر عقبیم که در تلاشیم با اتمام پروژه‌های در حال احداث بخشی از این کمبود جبران شود.

صمیمی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران مدارس با هدف ارتقای کیفیت آموزش و مهارتی، اظهار کرد: ارتقای کیفیت آموزش مدارس استان با تجهیز به شیوه‌های نوین آموزشی به جد پیگیری می‌شود. همچنین به دنبال تقویت زیرساخت‌های آموزشی نیز هستیم.