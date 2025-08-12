به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقریش موسوی در نشست خبری ستاد اقامه نماز استان قزوین که ظهر سه شنبه برگزار شد با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های نماز در مدارس استان قزوین اعلام کرد: حدود ۳۰ مدرسه در قزوین فاقد نمازخانه هستند و این موضوع نیازمند توجه جدی است.

وی از اجرای طرح «اعزام روحانی به مدارس» خبر داد و گفت: ۵۶ نفر از ائمه جماعات دستگاه‌های اجرایی استان پذیرفته‌اند تا یک روز در هفته در مدارس حضور یافته و نماز جماعت اقامه کنند.

موسوی با مرور تاریخچه ستاد اقامه نماز، تأسیس آن را به دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۳۶۹ دانست و افزود: نخستین اجلاس نماز در سال ۱۳۷۰ در مشهد برگزار شد و از آن زمان، ترویج فرهنگ نماز در مدارس، دانشگاه‌ها و جامعه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین عنوان کرد: شعار امسال ستاد «مادران، معماران فرهنگ اقامه نماز» انتخاب شده، نقش خانواده‌ها به‌ویژه مادران در تربیت دینی فرزندان حیاتی است.

وی تأکید کرد: نماز نخستین ثمره حکومت صالحان است و باید جایگاه اصلی خود را در زندگی مردم بازیابد.

رئیس ستاد اقامه نماز بیان کرد: در حوزه آموزش، ستاد اقامه نماز استان تاکنون ۴۰۰ نشست نمازشناسی ویژه دانش‌آموزان و ۲۰۰ نشست برای اولیای آنان برگزار کرده و بیش از ۲۴ هزار نفر در برنامه‌های آموزشی شرکت داشته‌اند. همچنین طرح «معراج» در دانشگاه فرهنگیان با حضور ۴۵۰ دانشجومعلم اجرا شده است.

موسوی از ارسال ۱۰۰۰ اثر از قزوین به جشنواره ملی «فجر تا فجر» خبر داد و گفت: ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان این جشنواره از استان قزوین هستند.

وی تصریح کرد: نظارت بر عملکرد ۷۲ دستگاه اجرایی نیز از وظایف ستاد است که در سال گذشته، ۲۰ دستگاه شایسته تقدیر شناخته شدند.

رئیس ستاد اقامه نماز قزوین با بیان اینکه در حوزه عمرانی، کمک‌های مردمی و مشارکت شهرداری قزوین منجر به حمایت از ساخت و تعمیر مساجد شده است اضافه کرد: سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان برای ساخت مسجد در ۵ روستای محروم اختصاص یافت و شهرداری نیز ۱۶ میلیارد تومان برای تعمیر ۱۳۱ مسجد هزینه کرد.

وی همچنین به وضعیت مساجد بین‌راهی اشاره کرد و گفت: در محورهای قزوین–رشت و قزوین–زنجان با کمبود مسجد مواجه هستیم اما دو مسجد جدید در حال احداث است.

رئیس ستاد اقامه نماز قزوین تاکید کرد: برای جذب جوانان به مسجد، طرح «سیمین» در مدارس همجوار مساجد اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان با حضور در نماز جماعت، ارتباط عمیق‌تری با فضای مسجد برقرار کنند.

موسوی در پایان، با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تقویت باور دینی، گفت: نمازباوری در جامعه کاهش یافته؛ همه می‌دانند نماز واجب است، اما باور به اقامه آن ضعیف شده است. خانواده‌ها باید با تشویق فرزندان، آنان را از آسیب‌های اجتماعی مصون نگه دارند.