آمادگی دانشگاه تهران برای سه ساله شدن دوره کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسین امید در کنفرانس خبری که صبح امروز سهشنبه ۲۱ مرداد در دانشگاه تهران برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد محدود کردن پذیرش دانشجوی نوبت دوم در این دانشگاه گفت:
در کشور ظرفیت پذیرش دانشجو بیش از یک و نیم میلیون نفر است، اما متقاضیان واقعی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر هستند و بنابراین همه دانشگاهها ظرفیت خالی برای پذیرش دارند.
رئیس دانشگاه تهران درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان روزانه گفت: ظرفیت پذیرش دانشجویان روزانه تغییری نمیکند و اگر این ظرفیت تغییر کند، ممکن است عدالت آموزشی به خطر بیفتد.
وی هدف از پذیرش دانشجوی نوبت دوم را تأمین منابع مالی دانشگاه برای توسعه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شهریهای که از دانشجویان نوبت دوم دریافت میکنیم، یکونیم تا دو برابر شهریه روزانه است و ادامه این روند منطقی نیست. یک راهکار این است که شهریه آنها را خیلی زیاد کنیم که برای دانشجویان امکانپذیر نیست و یا اینکه ظرفیت پذیرش آنها را محدود کنیم.
حدود ۶۰۰ تخت خوابگاهی کم داریم
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اختصاص خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم گفت: ما حدود ۶۰۰ تخت خوابگاهی کم داریم و امسال برای اجاره هر تخت خوابگاه حدود ماهی ۸ میلیون تومان هزینه میکنیم، در حالی که همین تخت با مبلغ ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دانشجوی نوبت دوم داده میشود. با این شرایط ادامه این روند امکانپذیر نیست.
امید افزود: یا باید بگوییم از خوابگاه و تغذیه استفاده نکند که در حال حاضر امکانپذیر نیست. زیرا این دانشجویان انتظار دارند امکانات مشابه دانشجویان روزانه مانند خوابگاه و غذا داشته باشند. سال گذشته برای هر دانشجوی روزانه در هر وعده غذایی حداقل ۱۰۰ هزار تومان یارانه اختصاص دادهایم که این رقم برای سال تحصیلی آینده به ۱۴۰ هزار تومان افزایش مییابد. این یارانهها به دانشجویان نوبت دوم نیز تعلق میگیرد. با توجه به این که دانشجوی شبانه تنها در دوره تحصیلات تکمیلی پذیرش می شود و دوره کارشناسی ارشد ۲.۵ سال و دکتری ۴.۵ سال است، میزان یارانه مصرفی بسیار زیاد میشود. بنابراین ناچار به ایجاد تغییراتی هستیم.
وی با بیان وجود سه راهکار برای این مشکل توضیح داد: اول حذف یارانهها و تسهیلات دانشجویی برای این گروه که امکانپذیر نیست، دوم افزایش شهریهها به حدی که هزینهها پوشش داده شود که آن هم ممکن نیست و سوم محدود کردن پذیرش که قصد داریم این گزینه را اجرا کنیم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: این اقدام با عدالت آموزشی منافات ندارد، چرا که دانشجویان نخبه پذیرش خواهند شد و کسانی که موفق به کسب رتبه لازم برای این دانشگاه نشوند، در دوره روزانه سایر دانشگاهها پذیرفته میشوند.
احتمال توقف پذیرش دانشجوی نوبت دوم
او خاطرنشان کرد: در گام نخست پذیرش دانشجوی نوبت دوم (شبانه) در دانشگاه تهران محدود خواهد شد و اگر طی این مدت راهکار یا منبع مالی مناسبی یافت شود، پذیرش به صورت محدود ادامه خواهد یافت، در غیر این صورت ظرف دو سال آینده پذیرش دانشجوی نوبت دوم در دانشگاه تهران متوقف خواهد شد.
همکاری دانشگاه تهران با دولت در بحران آب
امید در مورد همکاری دانشگاه تهران با دولت در زمینه بحران آب گفت: ما برای بهبود حکمرانی آب با دولت همکاری میکنیم. واقعیت این است که امروز که شرایط امروز ما به خاطر حکمرانی غلطی بوده که در زمینه آب داشتیم.
۲۵۰ میلیارد مترمکعب استفاده مازاد از آبهای زیرزمینی
وی اظهار کرد: توسعه صنایع آببر در فلات مرکزی ایران مطلقا مجاز نیست ولی این اتفاق در کشور افتاده است. استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی نیز به همین صورت است. در گزارشی که در اختیار دولت قرار دادیم، عنوان شده که چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب مازاد بر ظرفیت آبهای تجدیدپذیر زیرزمینی آب مصرف کردهایم و اینها ناترازی است.
رئیس دانشگاه تهران گفت: کارگروهی که ما در آن کار میکنیم اصلاح حکمرانی آب و ارائه راهحلهایی برای بحران آب است و در سه ساحت کوتاهمدت، بلندمدت و میانمدت کار انجام خواهد شد.
آمادگی دانشگاه تهران برای کوتاه شدن دوره کارشناسی
امید در مورد کاهش دوره کارشناسی به سه سال گفت: ما با کلیات این کار موافق هستیم و امکان کاهش دوره وجود دارد و دنیا به این سمت رفته است.
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه کلیات این موضوع نیاز به برنامهریزی دارد، گفت: ما آمادگی خود را در این زمینه اعلام کردهایم که این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در دانشگاه تهران اجرا شود. همه حوزهها باید در این زمینه کمک کنند. این امکان وجود ندارد که برای تقلیل واحدها درسهای تخصصی را حذف کنیم و باید در تمام واحدها تغییراتی را ایجاد کنیم تا دوره را کوتاهتر کنیم و دانشجویان زودتر وارد بازار کار شوند.
توقف راهاندازی واحدهای بینالملل دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران گفت: راهاندازی ۳، ۴ واحد بینالملل خارج از کشور دانشگاه تهران در دستور کار بوده که برخی از آنها تا مرحله پذیرش دانشجو نیز پیش رفته بود که الان همه آنها متوقف شده است. به غیر از واحد بغداد که سرمایهگذار خوبی پیدا شده و سرمایهگذاری خوبی انجام شده است. مجوزها از عراق گرفته شده و امیدواریم در صورت مساعد بودن شرایط از مهرماه در آنجا دانشجو بگیریم.
واحدهای بینالملل دانشگاه تهران به مرور تعلیق میشوند
وی در مورد واحدهای بینالملل در داخل کشور گفت: تعدادی واحد در دست اقدام داشت ولی دانشگاه تهران بیش از این امکان ندارد یکی از واحدها جنوب غرب کشور بود ولی ما امکان این را نداریم که استاد را به جنوب غرب کشور بفرستیم. دانشگاههای خوبی در آن منطقه وجود دارد.
امید خاطرنشان کرد: به غیر از دو واحد بینالملل پردیس کیش و پردیس ارس که سابقه نزدیک به ۲۰ ساله دارند و جا افتاده هستند، بقیه واحدها در دستور کار ما برای ادامه دادن نیست و به مرور زمان تعلیق میشوند.
زمان آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران
به گفته امید روز ششم شهریور امتحانات عمومی شروع میشود و تا بیست و دوم شهریور ادامه دارد. آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات به صورت حضوری وجود داشته و در زمینه تامین برق و انرژی در ایام امتحانات مشکلی نداریم و دستگاهها تاکنون همکاری خوبی داشته اند. از آنجا که برای دانشجویان رفت و آمد در بازه زمانی پایان امتحانات تا ابتدای مهرماه مشکل است امسال شروع سال تحصیلی به احتمال خیلی زیاد از ۲۹ شهریور خواهد بود.
استفاده از هوش مصنوعی در آموزش
وی در خصوص اقدامات دانشگاه تهران درزمینه هوش مصنوعی گفت: بیش از ۵۰ استاد این دانشگاه در زمینه هوش مصنوعی کار میکنند.برنامههایی برای بهرهمندی از این ظرفیت در آموزش هم در دستور کار قرار دارد و تلاش می کنیمم تا استفاده از هوش مصنوعی به یک رویه تبدیل شود تا به پژوهش لطمه بزند از این رو دستورالعمل هوش مصنوعی در حال تدوین است و به زودی اعلام خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: در بحث تغذیه یک شیوه جدیدی را اخیراً دنبال کرده و با قاطعیت می گویم که حداقل در کوی دانشگاه تغذیه دانشجویان بسیار بهتر از دوره قبل خواهد شد.
امید با بیان اینکه در بحث رفاهیات دانشجویان نیز قدم هایی برداشته شده است، افزود: در حوزه خدمات رفاهی یا باید منابع کافی در اختیار دانشگاه قرار بگیرد یا باید نهادهای واسط کمک کنند و به عنوان مثال در اروپا و آمریکا اینگونه نیست که دانشگاه متولی خوابگاه هم باشد. پیشنهاد ما به دولت این است که اجازه دهد نیازهای دانشگاه را خودمان تامین کنیم.
