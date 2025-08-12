اتصال ریلی خسروی به عراق در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه ظهر سهشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: کرمانشاه، سرزمین آزادگی و تسلیم نشدن در برابر ظلم است و این فرهنگ باید به عنوان یک باور عمومی در جامعه گسترش یابد؛ فرهنگی که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم تا در برابر دشمن و ستمگران سر خم نکنیم.
وی با ابلاغ سلام ویژه رئیسجمهور به مردم استان، افزود: آقای رئیسجمهور علاقهمند بودند در این نشست حضور یابند، اما به دلیل شرایط خاص این روزها امکان شرکت در مراسمها برای ایشان فراهم نشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با ابراز خرسندی از روند آبادانی و عمران در استان، گفت: پس از سالها، زندگی دوباره به کرمانشاه بازگشته و این نقطه عطفی برای بازگشت نشاط و شادابی به استان است. با این حال، این پیشرفت باید با جدیت پیگیری شود تا به حد مطلوب برسیم.
قائمپناه یکی از برنامههای مهم دولت را تکمیل زیرساختهای ارتباطی مرز خسروی دانست و تصریح کرد: اتصال مرز ایران در خسروی به شبکه ریلی عراق، از اولویتهای ماست تا زائران از تمام مناطق مسلماننشین بتوانند با سهولت بیشتری به زیارت عتبات عالیات مشرف شوند. این موضوع علاوه بر تسهیل سفرهای زیارتی، موجب رونق صادرات و مبادلات اقتصادی از بزرگترین پایانه مرزی کشور خواهد شد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی در مبادلات تجاری، افزود: خسروی نه تنها در اربعین، بلکه در طول سال ظرفیت بالایی برای صادرات دارد و تجربه موفق همکاری دستگاهها در برگزاری مراسم اربعین میتواند در توسعه پایدار منطقه نیز به کار گرفته شود.
قائمپناه در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی، مرزبانی و همه دستگاههای اجرایی و مردمی در خدمترسانی به زائران، خاطرنشان کرد: دولت با برنامهریزی دقیق و تأمین زیرساختها، تلاش دارد مرز خسروی را به یکی از کانونهای مهم ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل کند.
