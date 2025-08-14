به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دریافتند که حدود ۹۰٪ از جان‌های نجات‌یافته در بین افراد ۶۰ سال به بالا بوده است و کودکان و بزرگسالان جوان کمترین بهره را از این واکسن‌ها برده‌اند.

«استفانیا بوچیا»، محقق ارشد و مدیر علوم زیستی و بهداشت عمومی در دانشگاه کاتولیک قلب مقدس در رم، در یک بیانیه خبری گفت: «این تخمین‌ها به‌طور قابل‌توجهی محافظه‌کارانه‌تر از محاسبات قبلی هستند که عمدتاً بر سال اول واکسیناسیون متمرکز بودند، اما به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یک مزیت کلی مهم از واکسیناسیون کووید ۱۹ در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ هستند.»

او افزود: «بیشتر مزایا، از نظر نجات جان، برای بخشی از جمعیت جهان که معمولاً شکننده‌تر هستند، یعنی سالمندان، تضمین شده است.»

برای مطالعه‌ی جدید، محققان داده‌های جمعیتی جهان را تجزیه و تحلیل کردند تا دریابند که واکسیناسیون چگونه بر افرادی که به کووید مبتلا شده‌اند تأثیر می‌گذارد.

این تیم همچنین ارزیابی کرد که چه تعداد جان توسط واکسن‌ها قبل و بعد از دوره‌ی اومیکرون، زمانی که خطرناک‌ترین سویه کووید جهان را فرا گرفت، نجات یافته است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تعداد جان‌ها در طول واکسن اومیکرون نجات یافته‌اند، حدود ۵۷٪ از کل جان‌های نجات‌یافته.

محققان گفتند که حدود ۸۲٪ از جان‌های نجات‌یافته در میان افرادی بوده است که قبل از ابتلاء به کووید واکسینه شده بودند.

نتایج نشان می‌دهد که بزرگسالان میانسال و سالمندان ۶۰ سال به بالا بیشترین محافظت را از واکسیناسیون دریافت کرده‌اند، به طوری که کودکان و نوجوانان ۰.۰۱٪ از جان‌های نجات‌یافته و بزرگسالان جوان ۲۰ تا ۲۹ ساله ۰.۰۷٪ از جان‌های نجات‌یافته را تشکیل می‌دهند.