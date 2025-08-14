  1. سلامت
  2. درمان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۱

واکسن‌های کووید جان بیش از ۲.۵ میلیون نفر را نجات دادند

واکسن‌های کووید جان بیش از ۲.۵ میلیون نفر را نجات دادند

یک تحلیل جدید می‌گوید واکسن‌های پیشرفته‌ای که برای کووید۱۹ تولید شده‌اند، از بیش از ۲.۵ میلیون مرگ در سراسر جهان، عمدتاً در میان سالمندان، جلوگیری کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان دریافتند که حدود ۹۰٪ از جان‌های نجات‌یافته در بین افراد ۶۰ سال به بالا بوده است و کودکان و بزرگسالان جوان کمترین بهره را از این واکسن‌ها برده‌اند.

«استفانیا بوچیا»، محقق ارشد و مدیر علوم زیستی و بهداشت عمومی در دانشگاه کاتولیک قلب مقدس در رم، در یک بیانیه خبری گفت: «این تخمین‌ها به‌طور قابل‌توجهی محافظه‌کارانه‌تر از محاسبات قبلی هستند که عمدتاً بر سال اول واکسیناسیون متمرکز بودند، اما به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی یک مزیت کلی مهم از واکسیناسیون کووید ۱۹ در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۴ هستند.»

او افزود: «بیشتر مزایا، از نظر نجات جان، برای بخشی از جمعیت جهان که معمولاً شکننده‌تر هستند، یعنی سالمندان، تضمین شده است.»

برای مطالعه‌ی جدید، محققان داده‌های جمعیتی جهان را تجزیه و تحلیل کردند تا دریابند که واکسیناسیون چگونه بر افرادی که به کووید مبتلا شده‌اند تأثیر می‌گذارد.

این تیم همچنین ارزیابی کرد که چه تعداد جان توسط واکسن‌ها قبل و بعد از دوره‌ی اومیکرون، زمانی که خطرناک‌ترین سویه کووید جهان را فرا گرفت، نجات یافته است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تعداد جان‌ها در طول واکسن اومیکرون نجات یافته‌اند، حدود ۵۷٪ از کل جان‌های نجات‌یافته.

محققان گفتند که حدود ۸۲٪ از جان‌های نجات‌یافته در میان افرادی بوده است که قبل از ابتلاء به کووید واکسینه شده بودند.

نتایج نشان می‌دهد که بزرگسالان میانسال و سالمندان ۶۰ سال به بالا بیشترین محافظت را از واکسیناسیون دریافت کرده‌اند، به طوری که کودکان و نوجوانان ۰.۰۱٪ از جان‌های نجات‌یافته و بزرگسالان جوان ۲۰ تا ۲۹ ساله ۰.۰۷٪ از جان‌های نجات‌یافته را تشکیل می‌دهند.

کد خبر 6558543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها