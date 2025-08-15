از واکسن نجات بخش جان سالمندان تا پیری سریع تر قلب نسبت به سن

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:
گرمای شدید جان میلیونها نفر را در سراسر جهان میگیرد
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که گرمای شدید میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد و آتشسوزیهای جنگلی و کیفیت پایین هوا این مشکل را تشدید میکند.
غذاهای «فوق فرآوریشده» احتمال ابتلاء به سرطان ریه را افزایش میدهند
متخصصان میدانند که مصرف زیاد غذاهای فوق فرآوریشده برای سلامتی مضر است و تحقیقات جدید نشان میدهد که این غذاها میتوانند خطر ابتلاء به سرطان ریه را افزایش دهند.
قلب ممکن است سریعتر از سن تقویمی پیر شود
محققان میگویند بسیاری از افراد قلبهای ناسالمی دارند که از نظر فیزیولوژیکی پیرتر از سن تقویمی آنهاست و در این میان، مردان وضعیت بدتری نسبت به زنان دارند.
واکسنهای کووید جان بیش از ۲.۵ میلیون نفر را نجات دادند
یک تحلیل جدید میگوید واکسنهای پیشرفتهای که برای کووید ۱۹ تولید شدهاند، از بیش از ۲.۵ میلیون مرگ در سراسر جهان، عمدتاً در میان سالمندان، جلوگیری کردهاند.
