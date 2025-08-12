به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تیم تحقیقات این نظریه را مطرح میکند که گفتن سن قلب به افراد میتواند آنها را به سمت سبک زندگی و درمان سالمتر سوق دهد.
دکتر «سادیا خان»، نویسنده ارشد مطالعه از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، در یک بیانیه خبری توضیح داد: «بسیاری از افرادی که باید برای کاهش خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا نارسایی قلبی دارو مصرف کنند، این داروها را مصرف نمیکنند. ما امیدواریم که این محاسبهگر جدید سن قلب به حمایت از بحثها در مورد پیشگیری و در نهایت بهبود سلامت برای همه افراد کمک کند.»
خان خاطرنشان میکنند که این محاسبهگر بر اساس معادلات PREVENT انجمن قلب آمریکا است که در مورد خطر قلبی بیمار از نظر درصد صحبت میکند.
گروه خان امیدوار بود که بیان وضعیت قلب در قالب سن، درک آن را برای افراد آسانتر کند.
برای آزمایش ابزار جدید سن قلب، آنها آن را روی دادههای مربوط به ۱۴۰۰۰ بزرگسال آمریکایی ۳۰ تا ۷۹ ساله که در نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ شرکت کرده بودند، اعمال کردند.
هیچ یک از شرکتکنندگان در زمان تجزیه و تحلیل سابقه بیماری قلبی نداشتند.
در بیشتر موارد، سن قلب افراد از تعداد شمعهای روی کیک تولدشان بیشتر بود.
به عنوان مثال، در کل گروه، زنان به طور متوسط سن قلب شأن ۵۵.۴ سال بود، در حالی که میانگین سن تقویمی آنها ۵۱.۳ سال بود.
این خبر برای مردان بدتر بود: میانگین سن قلب آنها ۵۶.۷ سال بود، در حالی که میانگین سن تقویمی آنها ۴۹.۷ سال بود.
گروه خان خاطرنشان کرد که عوامل جمعیتشناختی خاصی در این امر دخیل بودند.
به عنوان مثال، در میان مردان، تقریباً یک سوم از کسانی که تحصیلات دبیرستانی یا کمتر داشتند، سن قلبشان ۱۰ سال یا بیشتر از سن تقویمیشان بود.
خان گفت که کلید کاهش این شکافهای سلامتی، پیشگیری است. او امیدوار است که این ابزار جدید بتواند به ایجاد انگیزه در افراد کمک کند.
خان در این بیانیه خبری گفت: «ما امیدواریم که این ابزار به پزشکان و بیماران کمک کند تا در مورد خطر ابتلاء به بیماری قلبی به طور مؤثرتری صحبت کنند تا بتوانیم بهتر در مورد اینکه چه درمانهایی میتوانند از وقوع حملات قلبی، سکته مغزی یا نارسایی قلبی جلوگیری کنند، اطلاعرسانی کنیم.»
