وعده وزیر برای مسکن کارگری؛ زمین رایگان دولت در ازای ورود صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح پنجشنبه در جریان بازدید از کارخانه ذوب آهن شاهرود در ادامه سفر دو روزه خود به استان سمنان با اشاره به خشکسالی در کشورمان بیان کرد: هر کجا که کارخانه‌های فولاد و ذوب آهنی را مشاهده می‌کنیم که در کنار دریا نیستند ناراحت می‌شویم زیرا می‌دانیم آثار زیست محیطی که کارخانه‌های فولاد دارند و آثاری که به جا می‌آورند از فولاد مبارکه و اصفهان گرفته تا یزد که چه بلایی بر سر فلات مرکزی کشورمان آورده‌اند

وی با بیان اینکه از وجود این کارخانه‌ها خوشحال نمی‌شویم لمل طبق وظیفه بازدیدهای مان را صورت می‌دهیم، افزود: در شاهرود اما با توضیحاتی که درباره ذوب آهن داده شد، مسرت بخش بود که از ضایعات استفاده می‌شود و سیستم مصرف آب گردشی در این مجموعه راه اندازی شده که از نکات مثبت است.

وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی دولت چهاردهم با بیان اینکه بعضاً شاهد هستیم که وقتی کارخانه‌ای تعطیل می‌شود، بعد از مدتی برای راه اندازی مجدد آن تسهیلات داده می‌شود بعد از مدتی این تسهیلات هم تمام می‌شود و دوباره تعطیل می‌شود اما اینکه ذوب آهن و فولاد در شاهرود به صورت یک زنجیره تأمین دیده شده نیز از نکات قابل توجه این مجموعه‌ها است.

میدری با بیان اینکه مطمئن هستیم که ذوب آهن شاهرود پایدار خواهد شد، تاکید کرد: بر اساس همین ویژگی‌هایی که هم محیط زیست رعایت می‌شود و هم بحث آب مدیریت شده، می‌توان به این مجموعه امیدوار بود و ما هم هر کاری را که بتوانیم انجام دهیم به خصوص در مجموعه بانک توسعه تعاون، بانک رفاه و … با ابزارهای مالی که داریم انجام خواهیم داد و امیدواریم با سرعت بتوانیم به این مجموعه کمکی صورت دهیم.

وی خواستار توجه ویژه مجموعه‌های فولاد و ذوب آهن شاهرود به مسکن کارگری شد و تاکید کرد: ظرفیت خوبی در دولت چهاردهم به وجود آمده و طی آن وزارت خانه‌های تعاون و راه تفاهم نامه‌هایی را با هم به امضا رسانده‌اند که موضوع آن، مسکن کاری گری است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مسکن کارگری تا کنون مختص کارخانه‌های بزرگ بود مانند مس سرچشمه که زمین‌ها به آن اختصاص داده شده است اما در تفاهم نامه جدید همه صنایع می‌توانند این کار را صورت دهند تاکید کرد: خوشبختانه بخش خصوصی که وارد مقوله تولید شده خودش پیشگام است و پیشنهاد مسکن کارگری را خودشان به ما داده‌اند که جای مسرت و خرسندی دارد.

میدری با بیان اینکه طبق تفاهم نامه انجام شده به همان مقداری که سرمایه گذاری در مسکن کارگری صورت گیرد دولت هم زمین به کارخانه‌ها می‌دهد، گفت: این فرصت مناسبی برای خانه دار کردن کارگران در سراسر کشور است.