سرعت اینترنت کدام اپراتورها بهتر است؛ میزان قطعی سرویس صوت و داده

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخصهای آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به زمستان ۱۴۰۳ را منتشر کرده است که بر اساس دادههای ارائه شده در این گزارش آماری زمان رفت و برگشت بستهها، بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی کیفیت اتصال شبکهها به صورت جداگانه برای دو نوع شبکه ثابت و سیار ارائه شده است.
بر اساس دادهها، شبکههای ثابت در سطح داخلی (با ۱۹.۶۸ میلیثانیه) عملکرد بهتری نسبت به شبکههای سیار (با ۳۶.۳۷ میلیثانیه) دارند. همچنین، در سطح بینالمللی، شبکههای ثابت و سیار بهترتیب با ۷۵.۵۲ و۹۶.۶۲ میلیثانیه عملکردی ضعیفتر از شبکههای داخلی خود دارند.
نرخ تأخیر متغیر (Jitter)
نوسانات تأخیر ارسال و دریافت بستهها یا «Jitter» یکی دیگر از شاخصهای حیاتی است که مستقیماً بر کیفیت خدمات و تجربه کاربری تأثیر میگذارد. طبق دادههای ارائه شده در این گزارش، شبکههای ثابت داخلی با ۰.۹۸ میلیثانیه کمتر از شبکههای سیار داخلی (۸.۳۸ میلیثانیه) کارایی بهتری دارند. در سطح بینالمللی نیز شاهد افزایش تأخیر هستیم که بر تجربه کاربران ایرانی در استفاده از سرویسهای اینترنت بینالمللی تأثیرگذار است.
قطعی و برقراری موفقیتآمیز سرویس صوتی و داده
در گزارش فصلنامه آماری شاخصهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان قطعی سرویس و برقراری موفقیتآمیز سرویسهای داده و صوت در شبکههای مختلف بهتفصیل ارائه شده است. در زمستان ۱۴۰۳، شبکههای مختلف اپراتورهای ایرانی به صورت جداگانه عملکرد خود را در زمینه قطعی سرویس و برقراری موفقیتآمیز ارزیابی کردهاند.
همراه اول:
میزان قطعی سرویس صوتی همراه اول با فناوری ۲G برابر با ۰.۴۱ درصد گزارش شده و میزان برقراری موفقیتآمیز سرویس صوتی ۹۸.۵۶ درصد است.
در فناوری ۳G، میزان قطعی سرویس صوتی برابر با ۰.۱۳ درصد بوده و میزان برقراری موفقیتآمی ۹۹.۷۸ درصد گزارش شده است.
در بخش سرویس داده نیز میزان برقراری موفقیت آمیز سرویس همراه اول در فناوریهای ۳G و ۴G به ترتیب ۹۹.۰۸ و ۹۹.۷ درصد و میزان قطعی ۰.۰.۲۸ و ۰.۲۴ اعلام شده است.
ایرانسل:
در فناوری ۲G، میزان قطعی سرویس صوتی ایرانسل برابر با ۰.۴۹ درصد و میزان برقراری موفقیتآمیز سرویس صوتی ۹۷.۹ درصد است.
همچنین در فناوری ۳G نیز میزان قطعی سرویس ۰.۲۲ درصد و برقراری موفقیتآمیز ۹۹.۵۵ درصد گزارش شده است.
دومین اپراتور بزرگ همراه کشور در بخش سرویس داده نیز در فناوریهای ۳G و ۴G به ترتیب ۹۷.۸۲ و ۹۹.۶۷ درصد برقراری موفقیت آمیز و ۰.۵ و۰.۱۴ درصد قطع سرویس به ثبت رسانده است.
رایتل:
میزان قطعی سرویس صوتی رایتل که مبتنی بر فناوری ۳G است، ۰.۵۴ درصد و میزان برقراری موفقیتآمیز آن ۹۹.۵۴ درصد گزارش شده است.
سرویس داده رایتل نیز با فناوریهای ۳G و ۴G به ترتیب ۹۸.۹۶و ۹۹.۶۲ درصد برقراری موفقیت آمیز و ۰.۵۴ و ۰.۱۴ درصد قطعی تجربه کرده است.
طبق آمار ارائهشده در گزارش فصلنامه آماری رگولاتوری، سرعت انتقال داده در شبکههای مختلف در زمستان ۱۴۰۳ به شرح زیر است به این ترتیب که سرعت انتقال داده نسل سوم تلفن همراه ابتدا در همراه اول و سپس با اختلاف اندکی رایتل و پسازآن ایرانسل قرار دارد.
همچنین سرعت انتقال داده در نسل چهارم تلفن همراه، ابتدا در رایتل و پس از آن همراه اول و در آخر سرعت انتقال داده مشترکان ایرانسل در نسل چهارم قرار دارد.
