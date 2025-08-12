  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

بحران آب تهران با صرفه‌جویی قابل‌مدیریت است

بحران آب تهران با صرفه‌جویی قابل‌مدیریت است

سخنگوی صنعت آب ایران گفت: ادعای مطرح‌شده درباره «روز صفر آبی» در برخی مناطق پایتخت صحت ندارد؛ میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیرماه ۱۳ درصد و در مردادماه (تاکنون) بیش از ۱۴ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور، با رد ادعای مطرح‌شده درباره «روز صفر آبی» در برخی مناطق پایتخت گفت: ضمن قدردانی از همه کسانی که در زمینه بحران آب، به‌ویژه در تهران، اطلاع‌رسانی می‌کنند و مردم را به مدیریت مصرف رهنمون می‌شوند، به آگاهی می‌رسانم که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیرماه ۱۳ درصد و در مردادماه (تاکنون) بیش از ۱۴ درصد بوده است.

وی افزود: با توجه به این روند و در صورت ۱۲ درصد صرفه‌جویی بیشتر، بحران آب در تهران به‌طور قابل قبولی قابل مدیریت خواهد بود.

کد خبر 6558586
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها