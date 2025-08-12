به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور، با رد ادعای مطرحشده درباره «روز صفر آبی» در برخی مناطق پایتخت گفت: ضمن قدردانی از همه کسانی که در زمینه بحران آب، بهویژه در تهران، اطلاعرسانی میکنند و مردم را به مدیریت مصرف رهنمون میشوند، به آگاهی میرسانم که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیرماه ۱۳ درصد و در مردادماه (تاکنون) بیش از ۱۴ درصد بوده است.
وی افزود: با توجه به این روند و در صورت ۱۲ درصد صرفهجویی بیشتر، بحران آب در تهران بهطور قابل قبولی قابل مدیریت خواهد بود.
