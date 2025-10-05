اجرای بیست و یکمین مرحله از طرح آرامش در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیست و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر به مدت ۴ روز با محوریت دستگیری قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان اجرایی شد.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری یگان‌های انتظامی با انجام اقدامات میدانی پس از هماهنگی با مراجع قضائی به محل‌های از قبل شناسایی شده اعزام، که در این خصوص ۹۴ نفر قاچاقچی، خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و ۱۲۹ نفر معتاد متجاهر و عادی را جمع‌آوری و برای سیر مراحل درمانی به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد (کمپ ماده ۱۶) معرفی کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۳۲۴ کیلو و ۷۱۹ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ حبه انواع قرص روانگردان و تعدادی آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر در این طرح خاطر نشان کرد: ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ شد.