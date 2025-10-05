  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

اجرای بیست و یکمین مرحله از طرح آرامش در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین از اجرای بیست و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر با هدف ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی در تشریح اجرای این طرح اظهار داشت: در راستای اجرای طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بیست و یکمین مرحله طرح آرامش در شهر به مدت ۴ روز با محوریت دستگیری قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان اجرایی شد.

وی در ادامه گفت: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری یگان‌های انتظامی با انجام اقدامات میدانی پس از هماهنگی با مراجع قضائی به محل‌های از قبل شناسایی شده اعزام، که در این خصوص ۹۴ نفر قاچاقچی، خرده‌فروش و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و ۱۲۹ نفر معتاد متجاهر و عادی را جمع‌آوری و برای سیر مراحل درمانی به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد (کمپ ماده ۱۶) معرفی کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۳۲۴ کیلو و ۷۱۹ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، تعداد ۷ هزار و ۵۰۰ حبه انواع قرص روانگردان و تعدادی آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر در این طرح خاطر نشان کرد: ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و روانه پارکینگ شد.

