۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

۱۰۱ کیلو تریاک در نائین کشف شد

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در عملیات ماموران انتظامی در شهرستان نایین یک دستگاه تریلی حامل ۱۰۱ کیلو تریاک توقیف و ۲ متهم نیز دستگیر شدند.

سردار محمد رضا هاشمی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی در شهرستان نائین با اشراف اطلاعاتی خوب خود از جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد افیونی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان مطلع و بلافاصله اقدامات خود را برای کشف این محموله آغاز کردند.

وی افزود: در نهایت با بررسی‌های گسترده و تحقیقات دقیق میدانی و با انجام اقدامات تخصصی، مأموران پلیس مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین، تریلی حامل مواد را شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف محموله ۱۰۱ کیلویی تریاک در این عملیات خاطر نشان کرد: ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.

