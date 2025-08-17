به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیله فروش سالانه بیش از ۱۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای شامل سبزی، صیفی و توت فرنگی در قزوین تولید می‌شود، اظهار کرد: این میزان محصول در ۱۵۵ واحد گلخانه فعال و در سطح زیر کشت ۱۷۵ هکتار تولید می‌شود.

وی با اشاره به تنوع محصولات گلخانه‌ای در استان، اظهار داشت: علاوه بر سبزی و صیفی و توت فرنگی، گیاهان دارویی، گیاهان آپارتمانی، نهال و نشا نیز در گلخانه‌های قزوین تولید می‌شوند.

پیله فروش، محیط گلخانه را مکانی برای کنترل اقلیم دانست و افزود: با توجه به اینکه در تولید گوجه فرنگی گلخانه‌ای عملکرد ما حدود ۳۰۰ تن در هکتار است و کیفیت محصول نیز بالا و صادراتی است، استفاده از این ظرفیت توجیه اقتصادی دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه تصریح کرد: ۸۴ واحد گلخانه سبزی، صیفی و توت فرنگی در استان فعال است که سطح زیر کشت آن‌ها بیش از ۸۲.۲ هکتار است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه کشت گلخانه‌ای در استان، بر حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این بخش تاکید کرد.