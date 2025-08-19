شهردار وایقان: تنها ۲۵ واحد از ۳۵۰ کوره آجرپزی شهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشدی شهردار وایقان بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، توسعه خدمات عمرانی و رفاهی در نقاط مختلف شهر را از مهمترین برنامه‌های شهرداری عنوان و تصریح نمود: با پرهیز از شعار، در حال حاضر برنامه ریزی اصلی بر اساس پایدارسازی اجرای پروژه‌های عمرانی و اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی و رفاهی مورد نیاز شهروندان ساکن در نقاط مختلف شهر است.

وی با اشاره به اینکه عوامل شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر مصمم به اجرای پروژه‌های مختلف شهری هستند خاطرنشان کرد: سیاست شهرداری توجه و نگاه یکسان و عادلانه به همه نقاط شهر است.

وی از رضایت مندی ۹۵ درصدی شهروندان وایقانی از عملکرد شهرداری براساس نظرسنجی‌های علمی انجام شده در این شهر خبر داد و گفت: خدمت بی منت به مردم هدف ماست.

ارشدی از تأثیر گذاری رسانه‌ها بر تصمیم‌های کلان خبر داد و از خبرنگاران خواست ضمن بیان واقعیات، مشاور و پل ارتباطی بین مسئولان و مردم باشند و نقد را در زمان، مکان و شرایط مناسب بیان کنند.

تحقق ۵۶ درصدی بودجه

شهردار وایقان میزان بودجه مصوب این شهر را در سال جاری ۲۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: از این رقم ۱۵۱ میلیارد ریال یعنی ۵۶ درصد بودجه مصوب تاکنون تحقق یافته است.

ارشدی راه‌های ارتباطی را یکی از ارکان توسعه شهر عنوان کرد و افزود: اقدامات صورت گرفته اولیه راه‌های ارتباطی به سرای و دیزج خلیل نقش مهمی در توسعه شهر وایقان و حتی شهرستان ایفا خواهد کرد.

خاموشی اجاق صدها کوره آجرپزی در وایقان

رسول ارشدی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: اگرچه وایقان در عرصه صنعت تولید و عرضه آجر سابقه دیرینه دارد اما امروز به دلیل عدم نوسازی، به روز سازی و عدم جایگزینی و استفاده از فناوری‌های جدید، خط تولید بسیاری از کوره‌های سنتی اغلب دچار مشکل شده اند.

شهردار وایقان با بیان اینکه تغییر فناوری تولید، جایگزینی با تولیدات دیگر و استقرار واحدهای جدید و متعارف در یک شهرک صنعتی نیاز اصلی این شهر است گفت: حدود ۳۵۰ واحد کوره آجرپزی در این شهر وجود دارد که از این تعداد تنها ۲۵ واحد فعال بوده و اکثر کوره‌ها با روش تولید سنتی در وایقان فعالیت می‌کنند.

برگزاری جشنواره فرهنگی وایقان

وی از برگزاری جشنواره فرهنگی وایقان در ۱۹ شهریور ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این مراسم از کتاب گلستان آدم وایقانی که به قلم دکتر حسن امین لو نگارش شده است رونمایی خواهد شد.

گفتنی است شهر وایقان با جمعیت ۴۶۷۸ نفر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در جنوب شهر شبستر واقع شده است. شهرداری این شهر با درجه پنج ۳۲ سال سابقه شهری دارد.