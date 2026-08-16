به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر یکشنبه در رویداد ملی روز جنگلبان، ضمن تبریک این مناسبت به جنگلبانان و فعالان حوزه منابع طبیعی، اظهار کرد: هیچ‌کس به اندازه جنگلبانان و متخصصان منابع طبیعی اهمیت جنگل و نقش آن در حفظ محیط زیست را درک نمی‌کند، همان‌گونه که پزشکان بیش از دیگران اهمیت سلامت انسان را می‌دانند.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن افزود: بخش قابل توجهی از تغییرات آب‌وهوایی امروز، حاصل تغییراتی است که طی چند قرن اخیر در پی استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی، توسعه شهرنشینی و صنعتی‌شدن بر محیط زیست تحمیل شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه اهمیت منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور ممکن است به یک اندازه احساس نشود، گفت: گیلان به دلیل برخورداری از بارندگی مناسب و پوشش جنگلی گسترده، شاید در نگاه نخست با اهمیت واقعی آب و منابع طبیعی کمتر مواجه باشد، اما میانگین بارندگی کشور بسیار پایین‌تر از میزان بارندگی در گیلان است و این موضوع ظرفیت ارزشمند استان را نشان می‌دهد.

حق‌شناس با اشاره به کاهش بارندگی در سال جاری نسبت به سال گذشته و تداوم روند خشکسالی هشدار داد و تصریح کرد: کاهش بارندگی زنگ خطری جدی برای منابع آبی و محیط زیست کشور است و در صورت تداوم این روند، آثار آن در بخش‌هایی همچون کشاورزی، تأمین آب و زندگی مردم بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

نقش جنگل‌ها در حفظ منابع آب و کشاورزی

وی با تأکید بر نقش جنگل‌ها در حفظ منابع آب ادامه داد: حفاظت از جنگل تنها به معنای نگهداری از تعدادی درخت نیست، بلکه جنگل با حفظ خاک، کمک به نفوذ آب در زمین و تقویت منابع آب زیرزمینی، نقشی اساسی در پایداری محیط زیست و زندگی انسان دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های کشاورزی کشور به منابع آب وابسته است، افزود: اگر آب کافی وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ظرفیت‌های کشاورزی نیز امکان استمرار نخواهد داشت؛ از این رو حفاظت از منابع طبیعی و منابع آبی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

فرهنگ‌سازی و مسئولیت همگانی در حفاظت از طبیعت

حق‌شناس بر ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی و فرهنگ‌سازی در حوزه منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: در کنار طرح‌های بزرگ و اقدامات زیرساختی، گاهی انجام برخی کارهای ساده می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حفاظت از طبیعت داشته باشد.

وی افزود: همه باید مراقب طبیعت باشیم و حتی در ساده‌ترین رفتارهای روزمره نباید به پوشش گیاهی، جنگل و محیط زیست آسیب وارد کنیم؛ حضور در طبیعت باید به گونه‌ای باشد که هیچ آسیبی به آن وارد نشود.

استاندار گیلان با تأکید بر مسئولیت انسان در قبال طبیعت و نسل‌های آینده خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای با طبیعت رفتار کنیم که در آینده بتوانیم در برابر نسل‌های بعدی پاسخگو باشیم، چرا که آنچه امروز از منابع طبیعی در اختیار داریم، امانتی است که باید سالم به آیندگان تحویل دهیم.

قدردانی از جنگلبانان و تأکید بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی

حق‌شناس با قدردانی از تلاش‌های جنگلبانان، نیروهای منابع طبیعی و فعالان حفاظت از محیط زیست گفت: جنگلبانان در خط مقدم حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور قرار دارند و تلاش آنان در صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی شایسته قدردانی و حمایت همه دستگاه‌ها و مردم است.

وی با اشاره به وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور اظهار کرد: با وجود وسعت قابل توجه ایران، بخش محدودی از سرزمین کشور را جنگل تشکیل می‌دهد و همین موضوع اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی را دوچندان می‌کند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به سیاست‌های جدید در حوزه توسعه شهری و بلندمرتبه‌سازی در استان گفت: یکی از دلایل توجه به بلندمرتبه‌سازی در شهرهایی مانند رشت و بندرانزلی، جلوگیری از گسترش افقی شهرها و اشغال بیشتر اراضی و عرصه‌های طبیعی است.

به گفته حق‌شناس، اگر به جای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه شهرها به صورت افقی ادامه یابد، بخش بیشتری از زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و عرصه‌های طبیعی در معرض تغییر کاربری قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید از زمین‌های موجود به شکل بهینه استفاده کرد.

گیلان؛ سرمایه‌ای کم‌نظیر برای ایران

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی گیلان بیان کرد: گیلان سرمایه‌ای کم‌نظیر برای کشور است و ما در ایران یک گیلان بیشتر نداریم؛ این سرمایه متعلق به ایرانیان امروز و نسل‌های آینده است و وظیفه داریم از آن حفاظت کنیم.

استاندار گیلان افزود: بخش قابل توجهی از اراضی استان را عرصه‌های طبیعی و جنگلی تشکیل می‌دهد و در کنار آن، سطح قابل توجهی از اراضی گیلان به کشت محصولاتی همچون برنج، مرکبات، زیتون و فندق اختصاص دارد که حفظ آنها نیز نیازمند جلوگیری از تغییر کاربری بی‌ضابطه اراضی است.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: باید به جای گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز در اراضی طبیعی و کشاورزی، از ظرفیت‌های موجود در محدوده شهرها و روستاها استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: اگر امروز برای هر قطعه زمین و هر عرصه طبیعی که در اختیار داریم، یک درخت بکاریم و از آن حفاظت کنیم، گام بزرگی برای آینده گیلان و ایران برداشته‌ایم؛ چرا که حفظ جنگل، حفظ آب، خاک، کشاورزی و در نهایت حفظ زندگی نسل‌های آینده است.