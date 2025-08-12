  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

وزیر سابق اطلاعات در بیمارستان بستری شد



شیراز-فرزند وزیر سابق اطلاعات گفت: حجت الاسلام سیدمحمود علوی، به دلیل سکته مغزی در بخش آی سی یو بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن علوی، نماینده سابق مجلس و فرزند حجت الاسلام محمود علوی، با تأیید خبر بستری شدن وزیر سابق اطلاعات گفت: عمل حجت‌الاسلام علوی با موفقیت به سرانجام رسید و وی در صحت و سلامت و هوشیاری کامل در بخش آی سی یو تحت مراقبت است و به زودی به بخش منتقل خواهد شد.

وی افزود: امید است با دعای خیر مردم عزیزمان سایر مراحل درمانی نیز با توکل بر خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار موفق و شفای عاجل برای ایشان فراهم شود.

حجت‌الاسلام علوی، اهل شهرستان لامرد استان فارس، در حال حاضر دستیار ویژه رئیس جمهور در اموراقوام، ادیان و مذاهب است.

