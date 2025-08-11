  1. استانها
۲۰۰ موکب در گلستان آماده خدمت‌رسانی به دلدادگان اربعین حسینی

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امسال در گلستان تعداد ۲۰۰ موکب آماده خدمت رسانی به دلدادگان اربعین حسینی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خیابان شهید رجایی گرگان از ۱۸ تا ۲۳ مرداد ماه میزبان ویژه‌برنامه‌های اربعین حسینی خواهد بود.

وی افزود: در طول ۶ شب برگزاری برنامه‌ها، این خیابان به مرکزی برای عرض ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) تبدیل می‌شود و شهروندان و زائران می‌توانند هر شب از ساعت ۱۸ از خدمات متنوعی نظیر پذیرایی، مشاوره پزشکی و برنامه‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.

گرزین با اشاره به فراهم‌سازی فضای ویژه برای کودکان و نوجوانان، برپایی غرفه‌های هنری و دینی و همچنین اجرای برنامه‌های مجازی، هدف اصلی این رویداد را «تقویت ارادت به امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ عاشورایی» عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» به مناسبت اربعین حسینی خبر داد و گفت: در این پویش پنج آیه شریف قرآن کریم معرفی می‌شود و علاقه‌مندان با ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۲۱۲ می‌توانند در قرعه‌کشی سفر به کربلا شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از افزایش تعداد مواکب استان خبر داد و اظهار کرد: تعداد مواکب اربعین گلستان طی سال گذشته ۱۵۰ موکب بود که امسال این تعداد به ۲۰۰ موکب رسیده است.

