کردستان در جمع سه استان نخست کشور در تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر الیاسی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در استان کردستان ۲۰۶ هزار نفر در استان کردستان برای مسکن ملی ثبت نام کردند که از این تعداد ۸۲ هزار واحد تأیید شد که بیش از دو برابر برنامه اجرایی محسوب می‌شد.

وی با بیان اینکه ۳۶ هزار و ۷۸۰ واحد سهم مسکن در کردستان است که براساس شهرستان‌ها تفکیک می‌شود، افزود: براساس آمار یاد شده دو برابر برنامه اجرایی متقاضی داریم و کردستان سومین استان کشور از نظر تعداد متقاضی است و نشان می‌دهد که ثبت نام سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی فیلتر درستی نداشته است.

وی با اشاره به مقایسه آمار ثبت‌نام متقاضیان در استان‌های مختلف افزود: کردستان از نظر جمعیت متقاضیان در رتبه هجدهم کشور قرار دارد، اما از نظر تعداد متقاضیان تأییدشده، سومین استان کشور هستیم.

ساماندهی ۲۳ هزار واحد مسکن ملی در کردستان

وی اضافه کرد: تاکنون ۲۳ هزار واحد مسکن ملی در استان کردستان ساماندهی شده‌اند.

الیاسی با بیان اینکه سیاست دو سال اخیر بر استفاده از ظرفیت زمین‌های بومی و ایجاد شهرک‌های مسکونی بوده است، گفت: در سایت ۱۴۸ هکتاری سنندج، نزدیک به ۲ هزار متقاضی ساماندهی شده‌اند و قطعات این سایت به‌صورت آماده‌سازی‌شده به متقاضیان تحویل می‌شود تا خودشان مدیریت ساخت را بر عهده بگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان یکی از مهم‌ترین مشکلات را تأمین زمین دانست و تصریح کرد: بخش عمده اراضی مورد نیاز، کاربری کشاورزی یا جنگلی دارند که تغییر نوعیت آنها مستلزم همکاری دستگاه‌های متعدد از جمله جهاد کشاورزی و محیط زیست است.

الیاسی گفت: در برخی شهرها مانند مریوان، به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی و مرزی، امکان توسعه به سمت خاصی وجود ندارد.

وی از ایجاد ظرفیت جدید مسکونی در شهرهای مختلف خبر داد و افزود: در سنندج، با الحاق ۲۰۰ هکتار زمین، ظرفیت ساخت ۶ تا ۸ هزار واحد فراهم شده است و در سقز نیز بیش از ۶۴۰۰ واحد شروع شده و امکان ساخت ۸ هزار واحد دیگر فراهم شده است.

الیاسی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای آغاز پروژه‌های جدید گفت: زمانی پروژه‌ها را شروع می‌کنیم که آب، برق و گاز همزمان اجرا شوند و تاکنون ۲۸۰ میلیارد تومان برای خدمات زیربنایی پرداخت کرده‌ایم، اما بخشی از سهم استان هنوز تأمین نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به مشکلات مالی متقاضیان خاطرنشان کرد: تورم و افزایش هزینه ساخت باعث شده تسهیلات بانکی فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد و تلاش ما این است پروژه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان تکمیل کنیم تا آورده متقاضیان کاهش یابد.

الیاسی از ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد که بر اساس آن، دهک‌های یک تا چهار در صورت رسیدن پروژه به پیشرفت ۷۰ درصد، از تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ ساله برای تکمیل واحدهای خود بهره‌مند خواهند شد.

واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت در کردستان

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات مسکن استان در حوزه جوانی جمعیت، با اشاره به اینکه در حوزه جوانی جمعیت ۱۱ هزار و ۸۲۸ نفر متقاضی در کردستان وجود دارد، گفت: تاکنون ۶ هزار و ۱۲۷ متقاضی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان تأیید شده‌اند.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۴۵۴ خانوار زمین دریافت کرده‌اند و ۱۳۰ واحد مسکونی نیز در مریوان در هفته دولت واگذار می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان اظهار کرد: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد از ابلاغ قانون جوانی جمعیت، می‌توانند از زمین و تسهیلات ساخت مسکن بهره‌مند شوند.

وی افزود: تاکنون در استان در حوزه جوانی جمعیت، ۴۵۴ خانوار زمین دریافت کرده‌اند و ارزش زمین واگذارشده به هر خانوار حدود یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

الیاسی با اشاره به پروژه‌های تکمیل‌شده در این حوزه گفت: در شهرستان مریوان نیز ۱۳۰ واحد مسکونی برای مشمولان این طرح تأمین شده که همزمان با هفته دولت تحویل متقاضیان خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین از ثبت‌نام ۲ هزار و ۷۵۵ خانواده دارای چهار فرزند خبر داد و افزود: از این تعداد، یک هزار و ۵۸۱ خانوار شرایط لازم را احراز کرده‌اند و اقدامات لازم برای واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به آن‌ها در دست انجام است.