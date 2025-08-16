عباس سعیدی معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر از جهتگیری جدید این دانشگاه برای انجام تحقیقات نیازمحور و مسئلهمحور در راستای ۱۵ تا ۱۶ اولویت ملی کشور خبر داد و گفت: دانشگاه در حوزههایی که توان و ارجحیت دارد، به صورت متمرکز وارد عمل خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تأکید رئیس دانشگاه بر توسعه فناوری بر اساس اولویتهای ملی اظهار کرد: حدود ۱۵ الی ۱۶ اولویت ملی از سوی کشور اعلام شده که دانشگاه شهید بهشتی در حوزههایی که توان علمی و تخصصی بیشتری دارد، به صورت متمرکز فعالیت خواهد کرد. هدف ما این است که با بهرهگیری از ظرفیت رشتههای مختلف اعم از مهندسی، علوم انسانی، روانشناسی و جامعهشناسی، برای حل مشکلات کشور پاسخگو باشیم.
وی افزود: تحقیقات دانشگاه به سمت نیازمحوری و مسئلهمحوری هدایت شده تا بتوانیم در رفع چالشهای مهم کشور نقشآفرین باشیم. در همین راستا، پردیس مهندسی و علوم دانشگاه شهید بهشتی (پردیس عباسپور) با برخورداری از متخصصان برجسته در حوزه آب، همکاری گستردهای را با دولت آغاز کرده و این پروژهها با جدیت در حال پیشرفت است.
ایجاد دانشکده انرژی در دانشگاه شهیدبهشتی
وی افزود: یکی دیگر از ماموریتهای اصلی دانشگاه شهید بهشتی و بهخصوص پس از ادغام دانشگاه صنعت آب و برق در آن، توسعه حوزه انرژی کشور در ابعاد آموزشی و پژوهشی است. دانشگاه بدین سبب و برای تجمیع این فعالیتها و با اخذ مجوزهای لازم، اولین دانشکده انرژی را در کشور راهاندازی کرده است. فعالیت این دانشکده در سه حوزه اصلی انرژیهای تجدیدپذیر، سامانههای انرژی و انرژیهای الکتریکی و هیدروکربوری میباشد. با توجه به تجمیع فعالیتهای حوزه انرژی در یک دانشکده، در حال حاضر و در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا دانشجویان در این دانشکده مشغول امور آموزشی و پژوهشی هستند. تعداد زیادی از پروژههای ملی حوزه انرژی نیز توسط اساتید این دانشکده در حال راهبری است.
معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه توضیح داد: دانشگاه شهید بهشتی با هدف توسعه فناوریهای نوین و رویکرد بینرشتهای، در سال ۱۴۰۳ دانشکده انرژی را راهاندازی کرده که از مهرماه نخستین دانشجویان خود را در مقطع کارشناسی ارشد میپذیرد.
سعیدی با بیان اینکه دانشکده انرژی رویکردی بینرشتهای دارد، افزود: این مجموعه علاوه بر تمرکز بر فناوریهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، به جنبههای آموزشی، روانشناسی و علوم انسانی نیز توجه دارد؛ چرا که صرفهجویی در مصرف منابع، بهویژه آب، نیازمند رویکردی جامع و چندبُعدی است.
به گفته او، بخش عمده مصرف آب کشور در حوزه کشاورزی است و برای مدیریت آن باید مدلسازی دقیق و سیاستگذاریهای هدفمند انجام شود تا از هدررفت منابع در مناطق فاقد اولویت جلوگیری گردد.
وی تأکید کرد: توسعه فناوری، همراه با بهرهگیری از ظرفیتهای علوم انسانی، اجتماعی و روانشناسی، باید بهطور همافزا پیش برود و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان بخشی از جامعه علمی کشور، در این مسیر نقشآفرینی جدی خواهد داشت.
