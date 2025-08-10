به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی امروز (یکشنبه) در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد حضرت زینب (س) بهعنوان اولین خبرنگار جهان اسلام، اظهار داشت: خبرنگار معلمی در عرصه رسانه و معلم خبرنگاری در کلاس درس است و آموزش و پرورش بزرگترین رسانه کشور به شمار میرود که دغدغههای مشترکی با اهالی رسانه دارد.
وی با تأکید بر لزوم بیان حقیقت در آموزش و پرورش، اجرای پروژه مهر را یکی از برنامههای پیشرو عنوان کرد و گفت: با تدبیر وزیر آموزش و پرورش، تمامی بدهیهای این حوزه پرداخت شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از برگزاری کلاسهای اوقات فراغت در ۶۵۳ پایگاه و بیش از ۶۰ رشته خبر داد و افزود: هفت پایگاه ویژه برای ۳۰۰ دانشآموز دارای نیازهای خاص ایجاد شده است.
مرتضوی ادامه داد: ۱۱۰ پروژه در قالب طرح عدالت آموزشی در استان در حال اجراست و ۵۸ مدرسه با ۵۰۰ کلاس درس در مهرماه به بهرهبرداری میرسد. همچنین ۳۱ دانشآموز استان در جشنواره خوارزمی حضور داشتند که ۹۶ نفر آنها به مرحله کشوری راه یافتند.
وی از تشکیل خانه المپیاد برای حمایت از دانشآموزان نخبه خبر داد و گفت: پیگیر تقسیم آموزش و پرورش بیرجند به دو منطقه هستیم. امسال ۷۶۰ دانشجو معلم سهمیه دانشگاه فرهنگیان استان خواهد بود که نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی به انعقاد تفاهمنامه با ادارهکل راه و شهرسازی برای حل مشکل مسکن فرهنگیان اشاره کرد و افزود: عرصه ۳۰ فضای آموزشی بنیاد مستضعفان به آموزش و پرورش واگذار شده است.
مرتضوی با بیان اینکه اجرای طرح «مدرسه طراز» را پیگیری میکنیم تا در همه مدارس استان اجرا شود، تصریح کرد: در ۲۸ مدرسه استان پنل خورشیدی نصب شده و کمبود سرانه آموزشی در مرکز استان همچنان چالش جدی است.
به گفته وی، تا آغاز مهرماه مشکل فضای آموزشی مدارس کانکسی بالای ۱۲ نفر در شهرستان سربیشه برطرف خواهد شد و تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ مسافر در پایگاههای استان اسکان یافتهاند.
مرتضوی از برگزاری کلاسهای هوش مصنوعی برای دو هزار معلم، توسعه هنرستانها در قالب طرح «همنوا» با همکاری فنی و حرفهای و هدایت ۵۰ درصد دانشآموزان به رشته کار و دانش خبر داد.
وی همچنین از شناسایی ۲۰۶ دانشآموز بازمانده از تحصیل زیر ۱۰ سال در استان و ثبت نرخ سوادآموزی ۹۸ درصدی خبر داد و گفت: شهریه ۱۰۴ مدرسه غیردولتی با سطحبندی اعلام شده و ۴۳ مجوز تأسیس مدرسه جدید صادر شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: پیگیر راهاندازی اولین مدرسه فرش کشور در هنرستان کوثر بیرجند هستیم و ۲۷ و ۲۸ مردادماه امسال، دبیرخانه قطب ۴ اجلاس سراسری روسای آموزش و پرورش کشور با موضوع عدالت آموزشی و پرورشی، میزبانی این رویداد ملی را در بیرجند بر عهده خواهد داشت.
