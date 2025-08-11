مشکلات ۱۰۵ شرکت در ستاد حمایت از تولید رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به بیان مهم‌ترین اقدامات زیر ساختی فنی و قانونی سازمان ثبت اسناد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری مرکز مشاوره و پاسخگویی امور ثبتی با هدف ارائه مشاوره‌های ثبتی به شهروندان و پاسخ به سوالات آنها با حضور معاون اول قوه قضائیه و جمعی از مسئولان ارشد قضائی و ثبتی افتتاح شد.

وی افزود: در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی هویت افراد با نشانی سکونتگاه آن‌ها در زمان تنظیم اسناد سامانه ثبت الکترونیک اسناد به سامانه املاک و اسکان متصل شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به عنوان گامی در جهت ارتقای سلامت اداری بازرسی هوشمند و الکترونیک در تهران و البرز آغاز شد.

بابایی بیان کرد: همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور مقامات عالی قضائی، حقوقی و اجرایی در ساری برگزار شد و ۹۷۰ مقاله علمی به دبیرخانه این رویداد وصول و ۱۰ کارگروه تخصصی با حضور مجموعاً ۴۰۰ کارشناس حقوقی، قضائی و اجتماعی به منظور بررسی ابعاد مختلف قانون الزام برپا شد.

وی ادامه داد: در سه ماه نخست سال جاری ۷ میز خدمت در صحن مطهر حضرت معصومه (س)، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)، مسجد جامع گلشن گرگان، مسجد امام رضا (ع) آمل، مسجد امام حسن مجتبی (ع) بوشهر، مسجد مهدیه همدان و مسجد قبا مشهد مقدس برگزار شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آئین تحلیف ۷۰۰ سردفتر جدید الانتصاب در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ برگزار شد. از ۳۱ سردفتر اسناد رسمی منتخب کشور در سال ۱۴۰۳ به پاس ارائه خدمات مطلوب رعایت اصول قانونی و جلب رضایتمندی مراجعان با حضور معاون اول قوه قضائیه تقدیر کردند.

بابایی اظهار کرد: دو نمایندگی ثبت اسناد در هامون و نیمروز به عنوان گامی مهم در تحقق عدالت اداری در سیستان و بلوچستان آغاز به کار کرد.

وی افزود: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ هیئت اندیشه ورز و ستاد حمایت از تولید برای حل مشکلات موجود فعالان اقتصادی و اجرای شعار سال تشکیل شده است همچنین مشکلات بیش از ۱۰۵ شرکت طی ۳ ماهه ابتدای سال در ستاد حمایت از تولید برطرف و به مشکلات بیش از ۳۰ نفر از فعالان عرصه نوآوری و فناوری کارآفرینان و صنعتگران در برنامه ملاقات مردمی رسیدگی شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال جاری سند ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از ۷۰ سال صادر شد همچنین سند مالکیت یکپارچه آستان مقدس امامزاده صالح (ع) صادر و اهدا شد. در استان قم نیز تمامی اسناد طرح جهش تولید مسکن و شهرک‌های صنعتی صادر و تحویل داده شد.

بابایی بیان کرد: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۴ در استان سمنان ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک بنیاد مستضعفان صادر شد. سند یکپارچه سازی ۲۶۰ هکتاری اراضی موقوفات به اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی صادر و اهدا شد همچنین اسناد مربوط به دیوار دفاعی گرگان به عنوان یک اثر تاریخی، مهم در قالب ۱۴ سند صادر و تحویل داده شد.

وی ادامه داد: در سه ماه ابتدای سال جاری سند منطقه تاریخی هگمتانه صادر شد. سند مالکیت زمین‌های حاشیه تالاب انزلی برای ۵ هزار خانوار ساکن در حاشیه تالاب صادر و به آن‌ها اهدا شد. ۷۳۴ فقره سند شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم نیز در این مدت زمان صادر شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه نخست سال جاری کتاب راهنمای آموزش‌های مالکیت فکری برای اولین بار به مراجع ارزیابی اختراع کشور و متقاضیان ابلاغ شد.