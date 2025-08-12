کاهش چشمگیر مشکلات ترافیکی اربعین با همکاری زائران و پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به تجربه ارزشمند سال‌های گذشته در مدیریت ترافیک اربعین، از آگاهی بالای زائران در رعایت توصیه‌ها و کاهش مشکلات خبر داد.

رئیس پلیس راهور فراجا، با بیان اینکه مأموریت اربعین امسال با اتکا به یک تجربه گرانبها در حال اجراست، گفت: این تجربه هم متعلق به ما به‌عنوان کارگزاران خدمت به زائران است و هم به خود مردم.

وی افزود: امروز شاید بتوان گفت که ۸۰ تا ۹۰ درصد زائران به‌صورت آگاهانه می‌دانند چه زمانی حرکت کنند، از کدام مرز تردد داشته باشند، خودروهای خود را کجا پارک کنند و یا در صورت استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی چه تمهیداتی را رعایت کنند.

به گفته سردار حسینی، این دانش و تجربه که در طول سال‌های گذشته شکل گرفته، سبب شده مشکلات به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه تا این لحظه وضعیت بسیار مطلوب بوده و امیدواریم تا پایان مأموریت اربعین، همین روند ادامه داشته باشد.

