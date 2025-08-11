به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان بعد از ظهر دوشنبه در قرارگاه اربعین انتظامی استان کرمانشاه و در حضور سردار معصوم‌بیگی، رئیس بازرسی فراجا در مرز خسروی اظهار داشت: پلیس از نخستین روزهای آغاز همایش عظیم اربعین با تمام ظرفیت در میدان حاضر بوده و تلاش کرده مدیریت مطلوبی در حوزه‌های مختلف خدمت‌رسانی به زائران داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمامی اقدامات پلیس طبق برنامه پیش رفته است، افزود: مدیریت ترافیکی مسیرهای تردد زائران از جمله اقدامات مهمی بود که به لطف خدا باعث شد شاهد روانی مسیرها و حداقل توقف خودروها باشیم.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از استقرار ۹۵ تیم گشتی پلیس راه و ۱۰۴ تیم پلیس راهور در طول ۶۳۸ کیلومتر از مسیر تردد زائران خبر داد و گفت: این تیم‌ها به‌صورت شبانه‌روزی آماده کمک به زائران هستند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز را ارائه می‌کنند.

به گفته سردار حاجیان، ۲۲۴ گشت انتظامی و یک‌هزار و ۵۷ پلیس‌یار اربعین نیز در این ایام به‌کار گرفته شده‌اند تا پوشش کامل امنیتی و خدماتی برای زائران فراهم شود.

وی از راه‌اندازی میز تخصصی پلیس در مرز خسروی به‌عنوان ابتکاری برای تسهیل خدمات یاد کرد و گفت: زائران می‌توانند با مراجعه به نیروهای مستقر در این میز، مشکلاتی مانند فراموش کردن محل پارک خودرو یا جابه‌جایی وسیله نقلیه خود را برطرف کرده و اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند.

رئیس پلیس استان کرمانشاه همچنین به ایجاد ۱۰ پاسگاه فرماندهی ویژه اربعین اشاره کرد که خدماتی همچون معرفی محل‌های اسکان و تغذیه، ارائه اطلاعات طول مسیر، موکب‌ها و ایستگاه‌های استراحت را به زائران عرضه می‌کنند.

سردار حاجیان در پایان، پلیس را «خادم واقعی زائران» خواند و تصریح کرد: همکاران من با نگاهی اعتقادی و انگیزه‌ای معنوی در این مأموریت حضور دارند تا خاطره‌ای ماندگار و خوش از سفر اربعین در ذهن زائران نقش ببندد.