دیدار فرمانده نیروی دفاع ملی آفریقای جنوبی با وزیر دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ژنرال " رودزانی مافانیا" فرمانده محترم نیروی دفاع ملی جمهوری آفریقای جنوبی در تهران دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره روابط دوستانه و توأم با احترام متقابل با آفریقای جنوبی داشته است، افزود: این روابط دوستانه، ریشه در ارزش‌های مشترکی نظیر مقاومت در برابر ظلم، آپارتاید، تبعیض، استعمار و همچنین دستیابی به استقلال، کرامت انسانی و عدالت دارد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری آفریقا جنوبی به سبب موقعیت ژئوپلتیک، ژئو استراتژیک و ژئواکونومیکیش در قاره آفریقا جنوبی نقش مؤثری در تحولات منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند، اظهار داشت: سیاست مستقل و شجاعانه آفریقای جنوبی در قبال موضوعات بین المللی به عنوان یک الگو، همواره مورد تحسین بوده است.

امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده ضمن تشکر از مواضع دولت آفریقای جنوبی در خصوص محکومیت اقدام مذبوحانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقدام شجاعانه و مواضع دولت آفریقای جنوبی در طرح دعوی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان گامی تاریخی در دفاع از حقوق ملت فلسطین بود.

وزیر دفاع ایران دو کشور را در خصوص مسائل مهمی مانند مبارزه با بی عدالتی در نظام بین المللی، مخالفت با یکجانبه گرایی، عدم پذیرش هژمونی نظام سلطه، مسائل حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را دارای اشتراک نظر دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با توجه به ظرفیت‌های سیاسی – بین المللی با کشورهای دوست از جمله آفریقای جنوبی رایزنی داشته باشد.

امیر سرتیپ نصیرزاده با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی عدم پایبندی این رژیم و آمریکا به اصول و هنجارهای بین المللی را بر همگان ثابت نمود، اظهار داشت: حمله رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای، مناطق مختلف نظامی، غیرنظامی، درمانی و مسکونی و به شهادت رساندن فرماندهان و دانشمندان ما به همراه خانواده در حالی که در میانه مذاکرات با آمریکا بودیم، نشان دهنده تروریسم دولتی این رژیم با حمایت آمریکا است.

وزیر دفاع ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق مشروع، پاسخ قاطع و محکم به این رژیم داد تا جایی که دشمن از طریق برخی واسطه‌ها درخواست آتش بس داد و ما نیز برای جلوگیری از توسعه بحران با درخواست آن‌ها موافقت کردیم اما ما تحرکات دشمن را به دقت زیر نظر داریم و برای هرگونه ماجراجویی جدید آمادگی داریم.

امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به اینکه ضربه‌ای که به رژیم صهیونیستی وارد شد در طول تاریخ منحوس این رژیم نمونه نداشت، افزود: رژیم صهیونیستی با سانسور شدید مانع از روشن شدن میزان خسارت‌ها به خود می‌شود اما مقامات این رژیم خودشان بهتر می‌دانند چه ضربه‌ای به آن‌ها وارد شد.

ابراز انزجار از اقدامات رژیم صهیونیستی نسل کشی مردم غزه

فرمانده نیروی دفاع ملی جمهوری آفریقای جنوبی در این دیدار ضمن ابراز انزجار در خصوص اقدامات رژیم صهیونیستی و نسل کشی مردم غزه به مواضع مشترک دو کشور در دفاع از مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد و گفت: آرمان‌های رهبران فقید دو کشور مرحوم نلسون ماندلا و امام خمینی (ره) در مبارزه با بی عدالتی و تبعیض از اشتراکات فراوانی برخوردار است.

وی در ادامه این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی و ژئوپلوتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور مستقل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی تاکید کرد.

ژنرال «رودزانی مافانیا» در پایان این دیدار با تاکید بر بهره مندی از جایگاه ژئوپلتیک و عضویت دو کشور در سازمان بریکس این سفر را به منزله‌ی نمادی برای ابراز تمایل به همبستگی و اتحاد میان دو کشور دانست.