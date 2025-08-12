  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

‍ خسارت ۷۰ میلیارد تومانی سیل به مزارع و زیرساخت‌های راز و جرگلان

بجنورد- سرپرست فرمانداری راز و جرگلان از خسارت حدود ۷۰ میلیارد تومان به مزارع کشاورزی، راه‌های ارتباطی و تأسیسات آب شرب بر اثر سیل عصر دوشنبه خبر داد.

بازرگان اسفندیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیل روز گذشته در شهرستان راز و جرگلان خسارات سنگینی به همراه داشت که برآورد اولیه آن نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: زمین‌های کشاورزی بیشترین آسیب را دیده‌اند و حدود ۳۰ میلیارد تومان از این خسارت‌ها مربوط به از بین رفتن اراضی کشاورزی است.

سرپرست فرمانداری راز و جرگلان گفت: سیل یک حلقه چاه آب شرب را از بین برده و یک‌هزار متر لوله آب را تخریب کرده که خسارت این بخش حدود ۷ میلیارد تومان برآورد شده است و همچنین راه‌های ارتباطی شهرستان نیز دچار آسیب شده‌اند که بخش قابل توجهی از خسارات را شامل می‌شود.

