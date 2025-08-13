سیل هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به کشاورزان خراسان شمالی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، علی گودرزی صبح چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها اظهار کرد: وقوع سیل در روز دوشنبه ۲۰ مردادماه، یکهزار و ۳۸۰ میلیارد ریال به کشاورزان مناطق مختلف خراسان شمالی خسارت زد.
وی افزود: این میزان خسارت در سه شهرستان مانه، بجنورد و راز و جرگلان گزارش شده که بیشترین آن مربوط به منطقه مرزی راز و جرگلان است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی ادامه داد: سیل اخیر علاوه بر خسارت به مزارع، موجب رسوبگذاری در برخی جادههای استان و آبگرفتگی منازل مسکونی شد که تیمهای امدادگر هلالاحمر نسبت به تخلیه آب و کمکرسانی به ساکنان اقدام کردند.
گودرزی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، گفت: مدیریت بحران استان تا روز شنبه هفته آینده در حالت آمادهباش قرار دارد و نیروهای دستگاههای خدماتی و امدادی از جمله راهداری، جمعیت هلالاحمر، پلیس راه و شهرداری در آمادهباش کامل هستند
