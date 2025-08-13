گردهمایی اساتید دانشگاههای ایرانی و عراقی در حرم امام حسین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها اعلام کرد: گردهمایی اساتید دانشگاه‌های ایران و عراق با موضوع «اربعین و قدرت‌یابی علمی جهان اسلام» در حرم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) برگزار می‌شود.

محورهای کلیدی این همایش به شرح زیر است:

نقش نخبگان علمی در حل بحران فلسطین

ضرورت تولید دانش و تشکیل جامعه علمی در جهان اسلام

آینده جهان اسلام و نقش دانشمندان

سبک زندگی و نقش خانواده در آینده جهان اسلام

این همایش ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه در کربلا، حرم حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام)، باب‌الشهدا، سالن سیدالاوصیاء برگزار می‌شود.

جهت ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر با این شماره ۰۹۹۳۴۵۴۰۵۲۵ تماس بگیرید.