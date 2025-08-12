به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه ۲۱ مردادماه جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای خراسان جنوبی در قالب یک برنامه رسانه‌ای از قطعات ۱۴ تا ۲۰ پروژه راه‌آهن شرق بازدید کردند.

این برنامه با همکاری استانداری خراسان جنوبی، اداره‌کل راه و شهرسازی استان و خانه مطبوعات برگزار شد و هدف آن، آشنایی اصحاب رسانه با روند پیشرفت عملیات اجرایی این قطعات به‌عنوان بخش مهمی از پروژه ملی راه‌آهن شرق است.

کاروان رسانه‌ای صبح امروز از مقابل استانداری حرکت کرده و خبرنگاران در طول مسیر، از نزدیک در جریان جزئیات عملیات اجرایی و وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفتند.

این دومین تور خبری است که در سال جاری با همکاری خانه مطبوعات و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار می‌شود. پیش از این، تور بازدیدی از مرز ماهیرود نیز با حضور اصحاب رسانه برگزار شده بود که مورد استقبال خبرنگاران قرار گرفت.

محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی پیش از این گفته بود: موضوع راه‌آهن از مطالبات بحق مردم خراسان جنوبی و از پروژه‌های کلیدی شرق کشور است که اعتبار قابل توجهی نیز برای آن اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: در این خصوص جلسات متعددی با چهار نماینده استان برگزار و پیگیری شده و تاکنون بیش از یک همت اعتبار به این پروژه تزریق شده است.

وی ادامه داد: تنها در ماه اخیر، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای راه‌آهن تخصیص یافته که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح است.

هاشمی همچنین تصریح کرد: طولانی‌ترین مسیر در ابرپروژه راه‌آهن چابهار–سرخس در محدوده استان خراسان جنوبی در حال اجراست و ۴۳۲ کیلومتر از طول این مسیر ریلی در قالب ۱۴ قطعه در استان واقع شده است.

استاندار با تأکید بر اهمیت راه‌آهن شرق در توسعه حمل‌ونقل و رونق اقتصادی منطقه گفت: این پروژه علاوه بر ایجاد زیرساخت حمل‌ونقل، به توسعه صادرات، تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر و رشد اقتصادی استان‌های شرقی کمک شایانی خواهد کرد.

پروژه راه‌آهن شرق، با عبور از استان‌های شرقی کشور و اتصال به شبکه ریلی سراسری، نقشی مهم در کاهش هزینه جابه‌جایی و تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری منطقه دارد.