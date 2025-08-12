آغاز عملیات نوسازی واحدهای آسیب دیده جنگ ۱۲ روزه در منطقه ۴ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسوی، شهردار منطقه ۴ تهران، درباره آغاز عملیات نوسازی واحدهای آسیب دیده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اعلام کرد: برای دو پلاک دستور نقشه صادر کردیم و مجوز شروع عملیات ساختمانی را در منطقه ۴ صادر کردهایم. در مجموع، در این منطقه ۳۵ پلاک وجود دارد که کاملاً باید تخریب و نوسازی شوند.
وی افزود: بخشی از این پلاکها به طور کامل تخریب شده و بخشی دیگر نیازمند تعمیرات بودهاند که مالکین خود تمایل به تخریب آنها داشتهاند.
موسوی گفت: در مجموع، ۳۵ پلاک در این دسته قرار میگیرند که از این تعداد، تا امروز ۲۲ پلاک تعیین تکلیف شدهاند. برای این ۲۲ پلاک، دستور تخریب و شروع عملیات ساختمانی صادر شده و مالکین میتوانند عملیات ساخت را آغاز کنند.
