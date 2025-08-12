میزبانی از قدم های کوچک اربعینی در موکب مادر و کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران گفت: این اقدام در راستای نگاه ویژه به قشر مادران و کودکان که بخش قابل توجهی از کاروان‌های اربعین را تشکیل می‌دهند، صورت گرفته است

وی با اشاره به عظمت راهپیمایی اربعین اظهار داشت: اربعین حسینی نه تنها یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین تجمعات مذهبی جهان است که هر ساله میلیون‌ها نفر از عاشقان اهل بیت (علیهم السلام) را از سراسر گیتی به سوی کربلای معلی می‌کشاند، بلکه حضور پرشور خانواده‌ها، به ویژه مادران و کودکان در این رویداد عظیم، فرصتی استثنایی و بی‌نظیر برای تربیت دینی نسل آینده و تقویت بنیان‌های هویت فرهنگی و مذهبی آنان به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: در همین راستا و همزمان با برپایی پردیس فرهنگی و خدمت‌رسانی به زائرین در پایانه مرزی، نیاز مبرمی به فضایی تخصصی برای تأمین رفاه حال مادران دارای فرزند خردسال و ایجاد محیطی امن و شاد برای کودکان احساس شد. بر این اساس، موکب مادر و کودک با در نظر گرفتن تمامی الزامات و نیازهای این قشر در بهترین نقطه جانمایی و آماده خدمت‌رسانی شده است.

شهردار منطقه ۲ با تاکید بر اهمیت فراهم آوردن امکانات رفاهی مناسب برای تمامی زائران، به ویژه مادران و فرزندان، بیان کرد: تیم‌های متخصص ما تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا با ایجاد این موکب، شرایطی کاملاً مناسب و آسوده را برای مادرانی که با فرزندان خردسال خود راهی این سفر معنوی شده‌اند، فراهم کنند این موکب به امکاناتی نظیر فضای استراحت و شیردهی برای مادران، تعویض پوشک نوزادان، و فضایی ایمن برای بازی و سرگرمی کودکان مجهز شده است.