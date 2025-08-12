  1. استانها
  2. بوشهر
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

اعضای هیئت رئیسه شورای شهر گناوه انتخاب شدند

گناوه- اعضای هیئت رئیسه سال پنجم ششمین دوره شورای اسلامی شهر گناوه با رأی‌گیری اعضای این شورا انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر گناوه ظهر سه شنبه در محل این شورا با دستورکار انتخاب هیئت رئیسه و تعیین مسئولان کمیسیون‌های تخصصی سال پنجم ششمین دوره شورای اسلامی شهر تشکیل شد.

در این نشست پس از رأی گیری «حسین احمدی» با پنج رأی موافق به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر گناوه انتخاب شد.

همچنین در این نشست «سجاد امیری» با سه رأی موافق، به عنوان نایب‌رئیس شورای شهر گناوه انتخاب شد.

هادی خالقی‌مقدم با پنج رأی موافق به‌عنوان منشی شورا در این نشست انتخاب شد.

همچنین بر اساس رأی اعضای شورا اسلامی شهر گناوه مسئولان کمیسیون‌های مختلف این شورا از بین اعضا برای یکسال سال آینده تعیین شدند.

شورای اسلامی شهر گناوه دارای هفت عضو اصلی و پنج عضو علی البدل است.

