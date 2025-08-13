استقبال صنایع برای احداث نیروگاه خورشیدی چگونه است؟

محسن طرز طلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره در رابطه با اینکه آیا صنایع استقبال خوبی از احداث نیروگاه‌های خورشیدی کرده‌اند، گفت: صنایع کم و بیش از احداث نیروگاه‌های خورشیدی استقبال کرده‌اند و باید به دنبال تأمین ارز، ثبت سفارش و واردات تجهیزات و تهیه تجهیزات ساخت داخل باشند.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلات برای همه وجود دارد و صنایع از این امر مستثنی نیستند، همچنین باید در نظر داشت که فرآیندها طولانی است با این وجود برخی از صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کرده‌اند

طرز طلب با اشاره به اینکه امیدواریم شاهد آغاز عملیات اجرایی تعدادی از پروژه‌ها با ظرفیت‌های بالا باشیم، خاطر نشان کرد: نیروگاه‌های تجدیدپذیری که مجوز دریافت کرده‌اند پیگیری‌های لازم را انجام داده و ثبت سفارش ریال تأمین ارز، مصوبه صندوق، واردات کالا را انجام داده‌اند به زودی عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

به گفته این مقام مسئول روند کار نسبت به گذشته سرعت بیشتری گرفته است و ظرفیت‌های جدیدی نیز وارد مدار تولید می‌شود.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: امیدواریم در هفته‌های پیش رو هر هفته ظرفیت‌های جدیدی را وارد مدار تولید کنیم.

وی با اشاره به نیروگاه‌های سه مگاواتی احداث شده در محل توزیع برق، توضیح داد: بخشی از این نیروگاه‌ها از پایان مردادماه وارد مدار تولید می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا احداث نیروگاه‌های سه مگاواتی صرفه اقتصادی دارد، توضیح داد: مسلماً احداث نیروگاه‌های سه مگاواتی توجیه اقتصادی دارد زیرا زمانی که از این نیروگاه‌ها صحبت می‌کنیم برای آن است که در محل مصرف مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به احداث پست و خط انتقال نداشته باشد که این امر منجر به کاهش سرمایه گذاری می‌شود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: با چنین اقدامی تلفات کاهش پیدا کرده و و مزایای بسیاری دارد که با بهره برداری آنها این مزیت‌ها مشخص می‌شود زیرا تأمین انرژی بدون تلفات برای شرکت‌های توزیع صورت می‌گیرد.