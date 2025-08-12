به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی در دیدار با مبلغان شهرستان شازند اظهار کرد: رسالت مبلغان بسیار خطیر و پراهمیت است چرا که در شرایط کنونی دشمنان انقلاب اسلامی تلاش دارند تا با شبهات و تبلیغات منفی، جوانان و مردم را از اصول و ارزش‌های اسلامی دور کنند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه مبلغان، سفیران فرهنگ اسلامی در جامعه هستند، گفت: لازم است که شما مبلغان دینی با دانش و آگاهی در صحنه حضور داشته باشید و پاسخگوی سوالات و نیازهای دینی مردم باشید.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی عمیق مبلغان با معارف اسلامی افزود: آگاهی و تسلط بر مبانی دینی، نقش مهمی در کارکرد مؤثر شما دارد، مبلغان باید به‌روز باشند و از منابع معتبر دینی بهره‌برداری کنند تا بتوانند با قدرت و استدلال به ترویج و تبیین آموزه‌های اسلامی بپردازند.

حجت الاسلام حسینی دیباجی همچنین به اهمیت برقراری ارتباط مؤثر با جوانان اشاره کرد و گفت: جوانان، آینده‌سازان این کشور هستند و باید با زبان و شیوه‌ای جذاب و اثرگذار با آنها صحبت شود چرا که شناخت دقیق نیازها و دغدغه‌های آنها می‌تواند کمک کند تا به بهترین نحو در راستای تقویت هویت اسلامی و ملی آنان عمل کرد.

وی گفت: وحدت و همدلی بین مبلغان می‌تواند به تقویت فعالیت‌ها و اثرگذاری‌ها منجر شود همچنین نیاز است تجربیات یکدیگر به اشتراک گذاشته شود.