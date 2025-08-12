به گزارش خبرنگار مهر، سیده انیسه سجادی‌زاده سه شنبه شب در جمع خبرنگاران از نصب و بهره‌برداری پیشرفته‌ترین دستگاه سونوگرافی فیلیپس در این مرکز خبر داد و گفت: با اختصاص اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان از محل شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه پارس، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان در حوزه تصویربرداری پزشکی محقق شد.

وی افزود: این دستگاه دارای سه پروب تخصصی خطی (لینیر)، کانوکس (Convex) و واژینال است و قادر به انجام تمامی انواع سونوگرافی شامل بررسی احشا و اندام‌ها، عروق، تصویربرداری شکم و لگن، دوران بارداری و سونوهای تخصصی داخلی است

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان بیان کرد: با نصب این دستگاه، تمام تجهیزات سرمایه‌ای مرکز به‌روز شده و بیماران می‌توانند خدمات تشخیصی را با بالاترین کیفیت و بدون نیاز به مراجعه به شهرهای دیگر دریافت کنند.

سجادی‌زاده تأکید کرد: این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات درمانی، باعث کاهش اعزام بیماران به مراکز درمانی دوردست و صرفه‌جویی در هزینه و زمان آن‌ها خواهد شد.